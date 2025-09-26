El Ayuntamiento de Murcia incorpora nuevas motocicletas todoterreno para reforzar la operatividad de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que dirige Fulgencio Perona, ha reforzado la movilidad operativa de la Policía Local con la incorporación de cuatro motocicletas todoterreno BMW F 800 GS, modelo 2025, destinadas al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC).

Estas unidades, de tipo trail, se han equipado con kits de adaptación específicos para uso policial y suponen un paso decisivo en la modernización de los medios materiales de la Policía Local, especialmente para intervenciones tanto en el entramado urbano como en entornos rurales o de difícil acceso.

Las nuevas BMW F 800 GS 2025 sustituyen a la anterior F 750 GS e incorporan mejoras significativas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El motor de 895 cc ofrece 87 caballos de potencia y un par máximo de 91 Nm, frente a los 77 caballos y 83 Nm del modelo anterior, lo que mejora notablemente los tiempos de reacción en avisos urgentes. Los frenos delanteros de doble disco han pasado de 300 a 305 mm, reforzando la seguridad en maniobras rápidas o de emergencia.

Con un peso de 227 kilos en orden de marcha, un asiento de 815 mm y un depósito de 17 litros, estas motocicletas logran un equilibrio entre maniobrabilidad en calles estrechas y eficacia en vías principales o terrenos más exigentes.

Además, cumplen con la normativa Euro V+, que reduce las emisiones y garantiza un servicio más respetuoso con el medio ambiente, al tiempo que su autonomía permite largas jornadas de patrulla sin comprometer la operatividad.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "estas nuevas unidades permitirán mejorar significativamente la operatividad del Grupo Especial, garantizando una intervención más ágil y eficaz en situaciones críticas, tanto en zonas urbanas como rurales".

La adquisición de estas motocicletas, con un importe de 54.450 euros, se ha llevado a cabo mediante el sistema de contratación centralizada del Estado, dentro del Acuerdo Marco 19/2022 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que ha permitido reducir costes, acortar plazos y optimizar el procedimiento.

Los vehículos son entregados completamente matriculados y listos para su uso operativo en la Comisaría de Policía Local de la Avenida San Juan de la Cruz en un plazo máximo de 90 días.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS DE INVERSIÓN

Estas cuatro BMW F 800 GS forman parte de una estrategia más amplia de modernización de la flota de motocicletas de la Policía Local de Murcia, que en los últimos meses ha sumado un total de 62 nuevas unidades.

A las cuatro BMW se añaden 23 motocicletas de carretera tipo escúter Honda Forza 350, recientemente adjudicadas por un importe de 184.485,07 euros, así como otras 35 motocicletas adquiridas mediante arrendamiento operativo con opción a compra, por un importe máximo de 794.069,76 euros IVA incluido.

Con una inversión global que supera el millón de euros, el Ayuntamiento de Murcia ha llevado a cabo la mayor renovación de motocicletas de la Policía Local en la última década.

"Desde esta Concejalía seguimos apostando por dotar a nuestra Policía Local de los recursos necesarios para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantías de eficacia y seguridad", ha concluido Perona.