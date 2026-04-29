El Ayuntamiento de Murcia logra el superávit y anuncia el presupuesto "más ambicioso" para 2027

Eel concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha logrado "consolidar la recuperación económica" del municipio y revertir en dos años una "situación límite", pasando de una necesidad de financiación de más de 64 millones de euros a un escenario de "superávit y estabilidad presupuestaria".

Así lo ha trasladado este miércoles el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien ha indicado que estos datos permitirán afrontar el presupuesto de 2027 como el "más ambicioso de la legislatura", con una cifra estimada de entre 545 y 550 millones de euros.

Muñoz ha detallado que la capacidad de financiación actual se sitúa en los 17,1 millones de euros, lo que supone una mejoría contable de más de 81 millones respecto a 2023. Esta "solvencia" ha permitido reducir los remanentes negativos de tesorería hasta los 25,7 millones de euros, con el compromiso de eliminarlos por completo en el año 2027.

Para el Ejecutivo local, estas cifras confirman un "cambio de rumbo" que deja atrás un escenario de "déficit estructural" para situar a la administración en una posición de "capacidad de inversión".

En cuanto al gasto, el edil ha destacado que la inversión en 2025 alcanzó los 44,6 millones de euros, superando la media de los ejercicios anteriores.

De cara a 2027, Muñoz ha anunciado que el presupuesto se centrará en la transformación del municipio, destinando más de 230 millones de euros a los servicios públicos. Entre los ejes prioritarios, el Gobierno municipal destaca el refuerzo de la seguridad, la triplicación del gasto en transporte público para el nuevo modelo de movilidad y un esfuerzo inversor en la recuperación del patrimonio.

El equipo de Gobierno ha anunciado que para el ejercicio de 2027 se mantendrá la congelación de impuestos y tasas, una medida que, según sus cálculos, permitirá a los murcianos un ahorro de hasta 30 millones de euros.

Con una ratio de deuda situada en el 28% --sin computar el tranvía--, Muñoz ha sentenciado que Murcia entra en una nueva etapa en la que puede centrarse en "construir el futuro con ambición y garantías", una situación que ha calificado de "impensable al inicio de la legislatura".