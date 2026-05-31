El Ayuntamiento de Murcia organiza talleres, actividades y un concierto con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha organizado una semana de actividades dirigidas a todos los públicos y edades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio. La campaña municipal 'Ahora por el clima. Renaturalización de espacios urbanos' se desarrollará del 1 al 5 de junio en el patio de Cuartel de Artillería con talleres, juegos, actividades participativas y acciones de sensibilización ambiental, cerrando la programación la celebración de un concierto gratuito en la terraza de Los Molinos del Río.

La concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, que lidera Antonio Navarro, ha organizado una edición más un amplio programa de actividades y acciones de divulgación, dirigidas tanto a mayores como a niños con el objetivo de acercar la educación ambiental a toda la ciudadanía, y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de incorporar la naturaleza en los espacios urbanos para hacer frente al cambio climático.

"A través de talleres, juegos y actividades participativas dirigidas a todas las edades, la iniciativa busca promover hábitos sostenibles, sensibilizar sobre el cuidado del entorno y dar a conocer las actuaciones municipales orientadas a construir una ciudad más verde, saludable y habitable", tal y como ha señalado el edil responsable, Antonio Navarro.

La programación incluirá experimentos sensoriales para descubrir cómo afectan las altas temperaturas a las ciudades; juegos de exploración de la biodiversidad urbana; talleres creativos con elementos naturales; gymkanas ambientales, y actividades participativas para imaginar una Murcia más verde y sostenible.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran el taller colectivo 'Diseña tu Murcia verde', en el que los participantes construirán un gran mural con ideas para incorporar más naturaleza a la ciudad, fomentando así la conciencia ambiental y la implicación ciudadana, y la gymkana 'Guardianes del Clima' centrada en reciclaje, biodiversidad y hábitos sostenibles.

Bajo el lema 'Ahora por el clima. Renaturalización de espacios urbanos', la campaña municipal se alinea con la iniciativa internacional impulsada por Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), centrada este año en la lucha frente al cambio climático y en la necesidad de impulsar acciones inmediatas para avanzar hacia ciudades más sostenibles, resilientes y saludables.

Al igual que el pasado año, en el patio del Cuartel de Artillería se va a instalar un Punto de Información Ambiental y Educativo, donde además se van a desarrollar las diferentes actividades participativas e interactivas destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de integrar la naturaleza en el entorno urbano como herramienta clave de adaptación al cambio climático, bajo el lema #PorElClimaYa.

Estas acciones se desarrollarán del 1 al 5 de junio, de 18.00 a 20.30 horas, con propuestas dirigidas tanto al público infantil y juvenil como a personas adultas, fomentando la participación ciudadana y la reflexión colectiva sobre la transformación ambiental de los espacios urbanos.

Entre las actividades previstas para niños y jóvenes se encuentran juegos de observación y clasificación dentro de la actividad 'Exploradores verdes', experimentos sensoriales relacionados con la naturaleza, y talleres creativos para diseñar una ciudad más verde y sostenible.

Para el público adulto se habilitará el espacio divulgativo 'Murcia renaturaliza', un punto informativo en el que se ofrecerá información sobre la renaturalización urbana, la adaptación de las ciudades al cambio climático y los diferentes proyectos municipales vinculados a la sostenibilidad ambiental y la mejora de los espacios verdes.

CONCIERTO GRATUITO EN LA TERRAZA DE LOS MOLINOS DEL RÍO

La Terraza de Molinos del Río acogerá el próximo viernes 5 de junio, a partir de las 19.30 horas, una jornada musical con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, con acceso gratuito hasta completar aforo.

La cita reunirá a dos propuestas emergentes de la escena musical murciana: Reina Llama y Javi Zapata, artistas que representan el nuevo talento regional. Reina Llama, banda nacida en Totana en 2024, surge del impulso de un grupo de amigos apasionados por la música. Aunque se trata de una formación reciente, varios de sus integrantes cuentan con una amplia trayectoria musical y experiencia en festivales y salas nacionales.

Por su parte, Javi Zapata, cantante y compositor de San Javier, desarrolla actualmente su proyecto en solitario tras su etapa anterior en el dúo Cutre. Su música transita entre el indie, el pop y el rock alternativo, con letras íntimas y una identidad sonora muy personal. En los últimos años ha participado en diferentes ciclos y concursos musicales de la Región de Murcia, consolidándose como una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical murciano actual.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Este lunes las actividades estarán centradas en el cambio climático urbano y la importancia de las zonas verdes para combatir el calor en la ciudad: 'Ciudad y calor', experimento sensorial para descubrir cómo el asfalto y otras superficies urbanas acumulan temperatura; y 'Exploradores verdes', juego participativo para identificar elementos urbanos que ayudan a mejorar el clima y la calidad ambiental.

Al día siguiente, el martes 2 de junio, la protagonista será la naturaleza en la ciudad con 'Detectives de la naturaleza', exploración para observar insectos, plantas y pequeños elementos naturales del jardín y conocer la importancia de las zonas verdes en la mejora del clima de la ciudad; y 'Moldes de huellas en arcilla', un taller creativo para elaborar recuerdos utilizando hojas, semillas y texturas naturales.

El miércoles 3 de junio se propone imaginar una Murcia más verde y sostenible mediante actividades cooperativas con 'Diseña tu Murcia verde', creación colectiva de un gran mural participativo con propuestas para incorporar naturaleza en distintos barrios de la ciudad; y 'Guardianes del Clima', una gymkana ambiental con pruebas relacionadas con reciclaje, biodiversidad y hábitos sostenibles.

Para el jueves 4 de junio las actividades van dirigidas a los pequeños gestos cotidianos para cuidar el medio ambiente: 'Bingo del Clima', juego educativo adaptado a todas las edades para aprender conceptos ambientales de forma divertida; y 'Moldes de huellas en arcilla', segunda sesión del taller creativo debido a la alta participación prevista.

Finalmente, el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la semana concluirá con una jornada especial dedicada al compromiso ambiental y la participación ciudadana: '¿Qué planta me llevo?', taller de plantas autóctonas para fomentar el cuidado de especies adaptadas al clima mediterráneo.

Desde el lunes y hasta el viernes permanecerán activos el 'Árbol de los compromisos', donde los participantes podrán dejar mensajes y acciones sostenibles, y el punto informativo 'Murcia renaturaliza', con paneles y materiales divulgativos. A las 19.30 horas, apertura de puertas en la terraza de Los Molinos del Río: concierto de los artistas Reina Llama y Javi Zapata.