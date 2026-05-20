El Ayuntamiento de Murcia tiene vía libre para licitar el nuevo modelo de transporte tras la resolución del TACRC

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MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia dispone de autorización para licitar el nuevo modelo de transporte público del municipio, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya inadmitido los dos últimos recursos presentados contra los pliegos del contrato.

Este organismo ha acordado asimismo levantar la suspensión del procedimiento de contratación, lo que permite al Consistorio reanudar la tramitación una vez incorporadas las modificaciones requeridas en los documentos técnicos.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha señalado que las resoluciones dictadas por el TACRC en relación a los cinco recursos planteados en total validan los elementos esenciales del diseño municipal, tales como el presupuesto base de licitación, los costes de personal o la ponderación de los costes contemplados en el contrato.

Las modificaciones exigidas se limitan a tres aspectos formales: la incorporación del Esquema Nacional de Seguridad, la lista de subrogación de los trabajadores y la supresión de la exigencia de constituir una sociedad específica para la prestación del servicio.

Los servicios municipales han incluido ya estas variaciones en los pliegos para proceder a una licitación inminente.

El nuevo sistema de transporte público contará con un valor estimado de contrato de 731,5 millones de euros, cifra que triplica los recursos municipales destinados actualmente a este ámbito.

El modelo se articulará a través de 50 líneas diurnas y 9 nocturnas que realizarán más de 1.540 expediciones diarias con el objetivo de conectar barrios y pedanías.

La implantación del servicio prevé una renovación de la flota, una reducción media del 10% en los tiempos de viaje, ampliación de horarios, refuerzos de fin de semana, nuevos destinos, líneas transversales entre pedanías sin paso por el casco urbano y el establecimiento de una tarifa única.