Ayuso (Hefame) reivindica la fuerza del modelo español de farmacia ante la entrada de grupos extranjeros

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, en el VII Simposio de El Observatorio de la Sanidad - HEFAME

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, ha defendido la fortaleza del modelo mediterráneo de farmacia como garantía de una red de oficinas de farmacia próxima, accesible y orientada a las necesidades de los ciudadanos en todo el territorio, y ha reivindicado su valor ante la entrada y expansión de grupos extranjeros que están introduciendo nuevas fórmulas de gestión.

Así lo ha expuesto durante su intervención en la conversación 'La defensa del modelo mediterráneo farmacéutico español: puesta en valor del modelo frente a las amenazas emergentes', celebrada en el marco del VII Simposio de El Observatorio de la Sanidad, organizado por el periódico El Español, según han informado desde la cooperativa.

En este contexto, Ayuso ha repasado los principales retos que afronta actualmente el modelo de farmacia en España, señalando entre ellos la creciente complejidad regulatoria, la presión sobre los márgenes, la incertidumbre geopolítica, los problemas de suministro, las necesidades de inversión y la entrada y expansión de grupos extranjeros.

En particular, ha advertido de que "todo ello podría alterar el equilibrio actual entre la independencia del farmacéutico, la propiedad de la farmacia y su función como establecimiento sanitario".

Ayuso ha defendido que "la respuesta a estos retos no debe pasar por renunciar a la independencia de la farmacia, sino por dotarla de mayores capacidades para competir y adaptarse".

En este sentido, ha destacado el papel de las cooperativas, "que permiten a las farmacias mayor economía de escala, tecnología y eficiencia, manteniendo al mismo tiempo el protagonismo del farmacéutico y la orientación hacia las necesidades del paciente".

En relación con la entrada de grupos farmacéuticos internacionales, Ayuso ha señalado que el fenómeno debe analizarse con "serenidad, pero también con mucha atención". Aunque la propiedad de las oficinas de farmacia sigue correspondiendo al farmacéutico, ya que en España la propiedad está protegida, estos grupos están ganando presencia en otros ámbitos que condicionan la gestión de las farmacias: compras, estrategia comercial, tecnología o imagen de marca, han apuntado.

"Tenemos que defender la independencia económica, profesional y empresarial del farmacéutico para seguir garantizando el acceso al medicamento en todos los territorios", ha subrayado. A su juicio, el debate debe centrarse en "qué modelo de farmacia queremos para España y quién toma realmente las decisiones dentro de cada farmacia".

España, han explicado, "tiene una fortaleza que hay que preservar, que es una red extraordinariamente capilar, formada por farmacias grandes, medianas y pequeñas, urbanas y rurales. Esa capilaridad garantiza que prácticamente cualquier ciudadano tenga un farmacéutico cerca una cuestión que tiene un enorme valor sanitario y social".

El presidente considera que "si se evolucionara hacia un mercado formado por grandes grupos, en el que las ventajas comerciales beneficiaran sobre todo a las farmacias de mayor tamaño, esto generaría farmacias a dos velocidades, y debilitaría a las oficinas de menor dimensión, que son esenciales para mantener la atención farmacéutica en determinados barrios, municipios y zonas rurales", ha explicado.

Ayuso también ha reivindicado las alianzas entre distribuidores como vía para reforzar la capacidad del modelo cooperativo sin que ello implique necesariamente seguir avanzando en la concentración del mercado. Entre las posibilidades de colaboración ha señalado el desarrollo de soluciones logísticas compartidas, la optimización de rutas y transportes y las compras conjuntas, siempre dentro del marco de la normativa de Competencia.

En relación con el impacto de la coyuntura geopolítica y energética en la distribución farmacéutica, Ayuso ha explicado que "el incremento de los costes de la energía y del transporte supone una presión añadida para una actividad que requiere una infraestructura logística permanente y miles de desplazamientos diarios".

No obstante, ha dicho que "Hefame está trabajando en la optimización de los procesos y en la reducción de consumos para mantener la frecuencia de reparto y la continuidad del servicio a las farmacias".

Ayuso ha indicado que, "pese a las tensiones derivadas del incremento de costes, la planificación y la gestión eficiente de los recursos permiten a la cooperativa afrontar estos escenarios con solvencia y absorber parte de estas presiones sin comprometer la calidad del servicio ni la estabilidad de la organización".

Finalmente, Ayuso ha destacado el papel de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y anticipar la demanda, así como para optimizar el aprovisionamiento, las rutas y la gestión de los almacenes. Además, ha explciado que a través del proyecto iaFarma, Hefame facilita a las farmacias herramientas para mejorar su gestión y la atención al paciente y preservar su valor asistencial y sanitario.