Ayuso (Hefame) reivindica el valor de la unidad ante los 300 asistentes a la V edición de 'Farmajoven'

El presidente de Hefame traslada a los jóvenes los valores cooperativos y las claves para la defensa del modelo



MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 farmacéuticos asistieron del 21 al 24 de mayo en Cádiz al V encuentro 'Farmajoven', organizado por Hefame, un evento dirigido a fortalecer la unión de la cooperativa con los farmacéuticos más jóvenes, en el que los asistentes descubrieron los valores que mueven a Hefame y sus principales proyectos, además de asistir a ponencias de reconocidos expertos del sector que les aportaron formación e ideas para mejorar el ejercicio de su actividad profesional.

El evento, que tuvo lugar del 21 al 24 de mayo en Cádiz, contó en su primera jornada con charlas, ponencias y mesas de debate, protagonizadas por referentes del mundo de la farmacia, los datos y la inteligencia artificial como Boticaria García, Guillermo Durán o Javier Sirvent, quienes realizaron ponencias dinámicas para ayudar a los asistentes a actualizar sus conocimientos y aportarles ideas que les permitan mejorar en el desempeño de su trabajo en la oficina de farmacia.

La primera sesión estuvo guiada y dinamizada por Jamming Teatro, que puso el punto de humor con una creativa entrevista al presidente de Hefame y diversas actuaciones, según informaron fuentes del Grupo Hefame en un comunicado.

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, inauguró las jornadas, participando en una entrevista dirigida por Jamming Teatro, donde respondió a algunas cuestiones sobre el pasado, presente y futuro de la cooperativa y donde expresó su opinión acerca de cuestiones como el sentimiento cooperativo y los valores que lo sustentan.

En sus intervenciones, el presidente se refirió a la colaboración, el trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia en el servicio y la atención a sus socios, como claves de su actividad y motores de este modelo de economía social "solidario" que "prioriza el servicio al socio al beneficio económico y que, en el caso de la distribución farmacéutica de gama completa, garantiza el acceso a la salud a toda la población".

Ayuso definió Farmajoven como un espacio idóneo para que los jóvenes farmacéuticos conozcan quiénes y cómo son las personas que trabajan en Hefame y cuáles son sus objetivos y sus proyectos principales. Además, mostró su voluntad de seguir trabajando para que la cooperativa siga consolidándose entre las tres primeras del sector de la distribución farmacéutica nacional y creciendo para ser cada día más competitiva.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, la entrevista se propuso reforzar la conexión de los jóvenes con la cooperativa, repasando su evolución a lo largo de sus 74 años y su liderazgo en cuestiones como la digitalización o la sostenibilidad y destacando la cercanía, el trabajo en equipo y el compromiso conjunto que "marcan la personalidad de Hefame".

El presidente lanzó un mensaje de unión y compromiso con los jóvenes asistentes, a quienes recordó que ellos son "el futuro de la profesión", al tiempo que les aseguró que "la cooperativa está a su lado para defender sus intereses y los de la profesión en cuestiones como la integración definitiva de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Durante la entrevista, Ayuso valoró el modelo mediterráneo de farmacia, recordando el papel esencial de la distribución, y poniendo de relieve la cercanía, la calidad y la equidad en el acceso de los medicamentos, que se ha demostrado eficaz y necesario "especialmente en momentos difíciles como la pandemia, cuando las farmacias se convirtieron en un punto de referencia en el plano sanitario para los ciudadanos".

Ayuso volvió a reclamar la integración de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud e hizo un llamamiento a la unidad de todos los farmacéuticos y todas las cooperativas para conseguir ese fin, "ya que solo entre todos podremos lograrlo".

F+, LA RESPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA FARMACIA

La jornada continuó con la mesa de debate 'La transformación digital de la Farmacia, F+', moderada por Marian García, conocida como Boticaria García, y que contó con la participación de Carlos García, titular de Farmacia García Albert CB, de Alicante; Leticia Cantero, de Farmacia El Alamillo, de Málaga, y Gemma Pujol, de Farmacia Pujol Arrabassada, de Tarragona.

Los ponentes explicaron sus experiencias con los servicios de este modelo de farmacia digital, desarrollado por Hefame, coincidiendo en que "las farmacias que cuentan con F+ mejoran su relación con los clientes y les fidelizan mejor, amplían su ámbito de influencia, optimizan su gestión y experimentan un aumento en las ventas".

Leticia Cantero abrió el turno de intervenciones de la mesa, destacando el crecimiento que su farmacia ha tenido en el área de parafarmacia con la implementación de herramientas de F+, como la página web o la App F+. Cantero manifestó "haber recuperado a un cliente que, a priori, parecía haber desaparecido del canal farmacia, gracias a los servicios digitales de Hefame". Además, señaló, "F+ nos ha permitido expandir nuestra cartera de clientes a nivel nacional".

"Trabajar con números siempre es la forma más rentable de dirigir el negocio", aseguró Cantero, refiriéndose a los datos y cuadros de mando que incluye el paquete de servicios F+, tras lo que añadió: "si no valoras los números no conoces verdaderamente lo que vendes porque, muchas veces, en el mostrador tienes una percepción y luego, al analizar los datos, ves que no es real". Así, el cuadro de mando de F+ ha ayudado a la farmacéutica a tener un control de los indicadores de sus clientes y de las ventas que realizan, tanto en el canal físico como online, a controlar mejor su stock o sus precios respecto al mercado.

Carlos García, uno de los pioneros en incorporar el proyecto F+ a su farmacia, explicó, por su parte, que "F+ nos ha transformado digitalmente; ha revolucionado nuestra atención al cliente-paciente, y nos ha ayudado a ampliar los servicios y a dinamizar la farmacia". También contó como F+ le ha permitido ser un establecimiento omnicanal, con servicios como el kiosco digital que "es la tienda online, pero en la farmacia", y que permite ofrecer una experiencia vanguardista y positiva al cliente.

El farmacéutico resumió las ventajas del proyecto diciendo que "F+ simplifica la gestión de la farmacia, ofrece herramientas digitales para mejorar la atención al cliente y proporciona datos valiosos para la toma de decisiones".

Gemma Pujol mencionó que F+ solucionó los problemas que siempre había tenido con sus tarjetas de fidelización, un servicio que no era rentable antes de incorporarse al proyecto, y valoró la tienda online, "que ha sido una ayuda definitiva en las áreas de marketing, app, consultoría y surtido de productos".

Comentó que F+ le ha ayudado a digitalizar el registro de los datos de sus clientes, para concluir que "ahora somos una farmacia más competitiva". La farmacéutica indicó que "es importante que los clientes vean que los cuidas con todas estas herramientas", y concluyó subrayando que hoy, con F+, sus clientes tienen una experiencia de compra más moderna".

Además, la jornada también contó con las charlas de Guillermo Durán, que abordó la importancia de identificar el perfil del paciente para poder satisfacer sus necesidades y ofrecerle el mejor consejo para fidelizarlo a través de una serie de actividades y servicios de valor; continuó con la ponencia de Javier Sirvent, que abordó la evolución de las nuevas tecnologías y las tendencias que está trayendo la inteligencia artificial, y Boticaria García fue la encargada de cerrar la jornada, con su ponencia 'El poder de la superkinas', donde explicó que son las moléculas conocidas como "del movimiento", que regulan el ciclo celular y tienen un papel clave en la prevención y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o la diabetes.