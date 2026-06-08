Balizan más de 200 metros de playa en La Manga por fuertes corrientes

Archivo - Bandera roja en una playa de La Manga. - 112 - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia adscritos al Plan Copla han procedido al balizamiento de 250 metros de línea de costa en diferentes playas de La Manga del Mar Menor repartidas entre San Javier y Cartagena, tras detectar fuertes corrientes que suponen un riesgo para los usuarios.

En concreto, los efectivos han perimetrado unos 100 metros de playa en el arenal de Pedrucho I, en el municipio de San Javier. Asimismo, las restricciones se han extendido a Cartagena, donde se han acotado 60 metros en Galúa, 50 metros en Las Sirenas y otros 40 metros en Entremares.

Ante esta situación, en todos los puntos afectados se ha izado la bandera de color rojo, lo que significa que el baño está estrictamente prohibido en esta zona tanto para la práctica de la natación, como para la del buceo.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recordado que la bandera roja representa la advertencia más grave en el código de seguridad de las playas, ya que implica un riesgo directo para la salud del bañista. Su activación suele estar motivada por la presencia de fuertes corrientes, oleaje adverso, condiciones climatológicas desfavorables, contaminación del agua o la detección de animales peligrosos.