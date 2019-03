Ballesta reconoce la labor pionera de las 5 mujeres que accedieron al cuerpo de la Policía Local de Murcia hace 37 años

Publicado 15/03/2019 14:10:18 CET

La Policía Local atiende cerca de 200.000 llamadas, 40.000 más que el año pasado

MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto la concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Lola Sánchez, y autoridades públicas, han hecho entrega este viernes de las distinciones a la Policía Local, con motivo de la celebración de los actos de San Patricio, Patrón del Cuerpo, donde ha reconocido la labor pionera de las cinco mujeres que accedieron al cuerpo de la Policía Local de Murcia hace 37 años.

El alcalde ha señalado que "el próximo día 1 de abril se cumplirán 567 años desde que el Concejo de Murcia en sesión solemne presidida por el Corregidor D. Diego Ribera acordara nombrar patrón de Murcia a S. Patricio en agradecimiento por la victoria en la Batalla de los Alporchones. Se cumplen también, en este año 2019, los 165 años de la creación del Cuerpo de la Policía Local de Murcia según acuerdo adoptado el 19 de agosto de 1854 por la Corporación Municipal".

"Murcia es una de las ciudades más seguras de España y es aquí, Cuerpo de la Policía Local de Murcia, donde corresponde a todos ustedes el protagonismo absoluto de esta celebración y así debe ser entendida como un reconocimiento público a la excelencia de su trabajo y al sacrificio de su esfuerzo", se ha dirigido el alcalde a los agentes.

A lo largo de 2018, la Policía Local atendió 199.568 llamadas, 40.000 más que en 2017 y 65.000 más que en 2015. Las actuaciones de los policías tutores, policías de barrio, policías de comunidad y patrulla ecológica se han multiplicado. Se han incorporado nuevos servicios como la policía turística y la policía de ocio.

El equipo de atención y protección a la familia ha desplegado su discreto y efectivo trabajo contra la violencia de género y la ayuda a los menores. "En definitiva, una política de seguridad ciudadana capaz de equilibrar prevención y control con el ataque al delito, sin contemplaciones, en todos sus niveles", ha reconocido el regidor.

"Porque la seguridad ciudadana es un valor social esencial", ha aseverado el alcalde, "ya que afecta no solo a la calidad de vida de los ciudadanos, sino a la propia estabilidad de los sistemas democráticos. Sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no hay convivencia y sin convivencia no hay futuro en paz".

AGENTES PIONERAS

José Ballesta ha querido reconocer la labor pionera de "las cinco primeras mujeres que accedieron al cuerpo de la Policía Local de Murcia hace 37 años, algunas de las cuales están hoy entre nosotros con motivo de su jubilación" y ha convocado a todos los agentes "a seguir construyendo una Murcia más justa, más libre, más segura, dentro de una España con un proyecto que merece ser vivido por todos en el seno de una misma nación".

Tras pasar revista a la formación, el alcalde ha presidido el acto de entrega de las Condecoraciones. Los representantes públicos otorgaron la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a 24 agentes y 2 personas ajenas al Cuerpo.

Las autoridades han condecorado con una Felicitación Personal Pública a 33 agentes de la Policía Local en activo y distinguieron con la Insignia de la Policía Local a 54 agentes jubilados en el último año. Tras la entrega de las insignias se llevó a cabo el acto de Homenaje a los Caídos en la Plaza del Cardenal Belluga.

Al acto han asistido el delegado del Gobierno, Diego Conesa, así como el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, entre otras autoridades.