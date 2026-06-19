Los bomberos de Cartagena incorporan siete nuevos mandos, dos camiones y un dron de apoyo para sus operaciones

Presentación de nuevos vehículos de bomberos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha presidido este viernes el acto de toma de posesión de cuatro sargentos y tres cabos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, que acceden a sus nuevos puestos tras un proceso de promoción interna.

Arroyo ha destacado que la incorporación de los nuevos sargentos y cabos refuerza la estructura de mando de un servicio esencial para la seguridad ciudadana, según ha informado el Consistorio.

"Queremos que todos los cartageneros sientan que su seguridad está mejor organizada y más presente", ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que el Ayuntamiento mantiene abierto el proceso para incorporar 23 nuevos bomberos y ha aprobado una nueva oferta de empleo público para seguir aumentando los efectivos del cuerpo.

Con estas incorporaciones, la plantilla queda formada por 90 funcionarios, con un jefe del servicio, dos suboficiales, ocho sargentos, diez cabos, ocho bomberos conductores y 58 bomberos, ocho de ellos destinados a control.

Además, el servicio cuenta con tres bomberos en segunda actividad. El refuerzo de personal tendrá continuidad con la incorporación de 23 nuevos bomberos, actualmente en proceso selectivo, cuyo primer ejercicio ya se ha realizado y valorado.

Al acto de toma de posesión también han asistido el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, la teniente de alcalde, Cristina Mora, y los ediles de la corporación Jesús Giménez, Juan Pedro Torralba y Diego Lorente, junto a representantes de la Junta de Personal.

1,5 MILLONES EN CAMIONES

Tras la toma de posesión han sido presentados los nuevos medios incorporados al parque de Bomberos son una autoescalera automática, telescópica y articulada; una autobomba urbana pesada; y el primer dron de apoyo a operaciones del servicio municipal.

La inversión total asciende a 1.597.000 euros, financiados con aportaciones de UNESPA para inversiones en Bomberos. La regidora ha enmarcado esta inversión en la estrategia municipal de modernización de los servicios de emergencia.

"Seguimos mejorando los recursos materiales que ponemos a disposición de todos los cartageneros y de nuestros bomberos para que puedan intervenir de manera más eficaz y tomar las mejores decisiones sobre el terreno", ha explicado.

La nueva autoescalera MAGIRUS M32L AT es el primer vehículo de altura que incorpora Cartagena con doble capacidad telescópica y articulada. Alcanza 30 metros de altura de rescate y 32 de trabajo, con cuatro tramos telescópicos y un quinto articulado que permite salvar obstáculos, acceder a cubiertas y facilitar rescates en zonas de difícil acceso.

La cesta soporta hasta 500 kilos y está equipada con cañón de agua, iluminación, camillas de rescate, cámara frontal, sensores de proximidad y detector de líneas de alta tensión. El vehículo sustituye a una autoescala de 1991.

La autobomba urbana pesada combina las prestaciones de una autobomba convencional con las de un camión todoterreno. Cuenta con tracción 4x4, altura elevada y equipamiento para intervenir en áreas rurales, terrenos difíciles y servicios de distinta naturaleza.

Dispone de cabina doble para seis ocupantes, cámara de visión de 360 grados, equipos de protección respiratoria integrados en los asientos, material de descarcelación, cámaras térmicas, ventiladores, detectores de gas, equipos de protección eléctrica, material de rescate en altura y mochila de emergencias sanitarias.

El vehículo incorpora además una bomba Rosenbauer NH 35, con capacidad desde 3.500 litros por minuto a 10 bar hasta 400 litros por minuto a 40 bar, una cisterna de agua de 3.500 litros y dos depósitos de espumógeno de 100 y 50 litros. El contrato asciende a 535.184,21 euros y sustituye a una autobomba urbana pesada con unos 25 años de antigüedad.

El tercer medio presentado es un dron de apoyo a operaciones de Bomberos, diseñado para seguridad pública, búsqueda y rescate, y extinción de incendios. Permitirá mejorar la visión operativa en incendios urbanos, forestales y otras emergencias, localizar focos de calor, buscar personas y evaluar riesgos con menos exposición para el personal interviniente.

El dron incorpora cámara gran angular de 48 megapíxeles, cámara tele de 48 megapíxeles, teleobjetivo con zoom óptico de hasta 16 aumentos, cámara térmica de alta resolución, telémetro láser de hasta 1.800 metros y luz infrarroja auxiliar para misiones nocturnas o entornos con humo.

Ofrece hasta 49 minutos de autonomía en condiciones normales, resistencia al viento de 12 metros por segundo y velocidad máxima de 21 metros por segundo. Su contrato asciende a 15.071,95 euros.