Bonnie Tyler actuará el 28 de agosto en Los Alcázares

MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los Alcázares acogerá el concierto de Bonnie Tyler el próximo 28 de agosto. Será la primera vez que la cantante británica actúe en la Región de Murcia, según ha anunciado este jueves en rueda de prensa el concejal de Festejos, José Carlos Castejón, acompañado del concejal de Cultura, Antonio López Campoy.

En el acto, realizado en la galería de arte AB9 situada en la capital murciana, también han estado presentes los promotores del evento Manuel Moreno y Manuel Fernández.

El evento, que tendrá lugar a las 21.00 horas en el polideportivo municipal de Los Alcázares, contará con la presencia de Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler. La autora de 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out for a Hero', temas que ya son tan icónicos como la cantante, es un símbolo de la música de los años 80.

Su extensa carrera abarca más de cinco décadas y ha colaborado con numerosos artistas internacionales como Cher, Andrea Bocelli, Meat Loaf, Mike Oldfield, Frankie Miller o Vince Gill.

La cantante, que sigue trabajando en la industria de la música, lanzó el pasado mes de marzo su decimoctavo álbum de estudio. Junto a la cantante galesa actuarán como invitados Álvaro Hernández y la abaranera Marta Saorín.

Las entradas, que ya están a la venta, pueden adquirirse en formato digital a través de la plataforma de venta de entradas 'www.giglon.com' y 'https://www.produccionesinternacionales.com'. Asimismo, también se pueden obtener los tickets físicos en la zona terraza Los Narejos.

Las primeras 500 entradas promocionales tendrán un precio de 25 euros. Una vez se agoten, el precio general será de 30 euros. El acceso a la zona VIP tendrá un precio de 150 euros e incluirá degustaciones de productos locales.

El concierto, que se celebrará siguiendo de manera estricta todas las medidas frente a la covid-19, contará con un aforo de 2.000 personas. Este número de asistentes podrá ser modificado por las instituciones sanitarias en base a la situación epidemiológica futura.