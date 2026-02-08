El Bono Turístico roza las 1.800 reservas desde su activación en octubre y genera 3.837 pernoctaciones en la Región

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa del Bono Turístico de la Región de Murcia confirma su eficacia como instrumento de estímulo de la demanda turística fuera de la temporada alta. Desde su puesta en marcha el pasado 8 de octubre, la iniciativa ha registrado ya 1.763 reservas, que se han traducido en un total de 3.837 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Región.

En este periodo, el bono ha generado un impacto económico directo de 637.239 euros en los establecimientos participantes, sin contabilizar el gasto adicional realizado por los visitantes en bares, restaurantes, comercio, transporte o actividades complementarias como el turismo activo o cultural.

Según el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, "el beneficio económico ha superado ya ampliamente al presupuesto asignado a esta edición del programa, que asciende a 500.000 euros, y que estará activo hasta finales de mayo, lo que evidencia la rentabilidad de este incentivo y su capacidad para estimular el gasto, reforzar la actividad de las empresas y generar riqueza en los destinos de la Región".