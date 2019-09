Borrego (PP) exige a Sánchez respuestas y compromisos sobre la financiación del Estado en la Región

Publicado 08/09/2019 12:58:36 CET

La diputada del Partido Popular por Murcia en el Congreso de los Diputados, Isabel Borrego - PP

La diputada del Partido Popular por Murcia en el Congreso de los Diputados, Isabel Borrego, ha registrado una batería de preguntas sobre la parálisis que mantiene el Gobierno socialista de Pedro Sánchez respecto a iniciativas aprobadas que afectan a la financiación estatal en la Región y le exige "respuestas y compromisos".

Borrego reclama información detallada al Gobierno sobre cuáles son las razones por las cuales el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones legales para transferir la actualización de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a las Entidades Locales de la Región de Murcia.

En segundo lugar pregunta cuándo y de qué modo va a cubrir el Gobierno el esfuerzo presupuestario que están realizando las Entidades Locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos previsto en el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para la Comunidad Autónoma y a qué importe ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los Ayuntamientos de la Región de Murcia.

"No hay autonomía sin suficiencia financiera, ni suficiencia financiera sin autonomía", ha apuntado Isabel Borrego, quien destaca que "del mismo modo que ha sucedido con las Comunidades Autónomas, el Gobierno de Sánchez ha usado diferentes coartadas para incumplir las obligaciones financieras que tienen contraídas con las Entidades Locales".

Para la diputada popular, "no es aceptable que Sánchez eluda los compromisos, que derivan directamente del Ordenamiento institucional, y no tenga reparos en aprobar Reales Decretos Leyes que hacen estallar el techo de gasto no financiero y rompen la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria".

Borrego ha recordado que "el Gobierno de Sánchez está bloqueando el dinero de los Entes Locales, provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo en las Comunidades Autónomas", teniendo en cuenta que "el importe de las entregas a cuenta del año 2019 se estima en unos 1.000 millones de euros y a ello hay que añadir que también está pendiente el importe de las liquidaciones definitivas en la Participación en Ingresos del Estado del año 2017".

La diputada por Murcia ha destacado que las Comunidades Autónomas "están pendientes de recibir 6.600 millones de euros, tanto por las entregas a cuenta del año 2019 como por el ajuste correspondiente a 2017, y el 70 por ciento de estos recursos se destinan a sanidad, educación y gasto social, incluida dependencia".

Con su actitud, la Ministra de Hacienda y el Gobierno de Sánchez "trasladan a las Comunidades Autónomas su propia incompetencia, ya que éstas -al no poder ejecutar ese gasto social- permitirán compensar el déficit de la Administración Central, que a cierre de junio era de -16.336 millones de euros, 1.671 más que en 2018" y "muestra una desidia total, como refleja el hecho de que lleve un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con lo que está perjudicando no a los gobiernos de las Comunidades, sino a todos los españoles".