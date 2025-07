Brandon Goldberg y 'Donny' López ofrecerán el sábado una "noche para el piano" en el Festival de Jazz de San Javier

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El 27 Festival Internacional de Jazz de San Javier ha programado para la noche del próximo sábado dos conciertos protagonizados por dos "jóvenes y talentosos" pianistas como el estadounidense Brandon Goldberg y el español 'Donny' López, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Brandon Goldberg es "todo un fenómeno en el jazz estadounidense, que a sus 20 años tiene tres discos y ha tocado en los más prestigiosos clubes y festivales del mundo". Así, actuará por primera vez en Jazz San Javier con su trío y con la joven cantante Shenel Johns, otra estrella emergente del jazz norteamericano, como artista invitada.

El segundo concierto cambia de género pero también lo protagoniza un joven pianista, el español 'Donny' López, un experto en la música negra que se presenta en Jazz San Javier con ocho músicos y tres cantantes junto a los que recrea lo mejor del funk y el soul de los años 70 y 80.

Brandon Goldberg "ha conseguido con solo 20 años unanimidad de la crítica en sus reconocimientos, ha sido premiado, ha tocado en los principales festivales dentro y fuera de Estados Unidos, en los más prestigiosos jazz clubes neoyorquinos y ha publicado tres álbumes , entre otros logros".

Con esas credenciales, el joven pianista de Florida "sigue levantando grandes expectativas en sus conciertos como el que ofrecerá, por primera vez, en Jazz San Javier".

David Foster ha dicho de él que "es uno de los más grandes jóvenes músicos que nunca he tenido el privilegio de tratar". Lo han podido ver tocar en el Newport Jazz Festival y el Dizzy's Club, de Nueva York. Allí grabó su tercer disco, 'Brandon Goldberg Trio: Live at Dizzy's' en 2024, al que precedieron 'In Good Time' (2021) y 'Let's Play' (2019), ambos con excelentes críticas en la prestigiosa Downbeat Magazine, que destacaba su sentido del swing y "una forma de tocar clara y pletórica de ideas, ejecutadas cerca de la perfección".

En su concierto en Jazz San Javier ofrecerá una primera parte instrumental con su trío a la que seguirá una segunda parte con una invitada especial, la cantante Shenel Johns, una de las estrellas jóvenes emergentes en el jazz estadounidense que se sitúa en la línea de sus admiradas Sarah Vaughan y Abbey Linclon.

El segundo concierto de la noche lo protagonizará otro joven pianista, en este caso español, que a pesar de su juventud acumula premios y reconocimientos de crítica y público, con unos directos "inolvidables".

Se trata da 'Donny' López, uno de los más brillantes talentos en el mundo del funk y soul, en nuestro país, que en 2021 ganó el Premio Enlace Funk al mejor nuevo grupo. Se presenta como Donny's Black Shoes, con una banda de once miembros, ocho músicos y tres cantantes, y un proyecto especial, 'Special Soul Project'.

Donny's Black Shoes ofrecerá "mucho groove y destellos de Neo Soul, con un repertorio a los mejores daños del funk de los años 70 y 80, de Sly & The Family Stone, Stevie Wonder, Marvin Gaye o Earth, Wind & Fire, entre otros.