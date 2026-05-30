Bruno Cardeñosa inaugura en Los Alcázares la IV edición de 'Fahrenheit 78.8' el próximo 2 de junio

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Bruno Cardeñosa es el encargado de inaugurar la cuarta edición del ciclo 'Fahrenheit 78.8' que se celebrará en el municipio de Los Alcázares durante todo el mes de junio, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha localidad.

Cardeñosa hablará de la "posverdad y los nuevos autoritarismos que se extienden peligrosamente esta sociedad del siglo XXI". La cita será el próximo 2 de junio, a las 20.00 horas, en el salón de plenos del mencionado ayuntamiento con entrada libre hasta completar aforo. El encuentro consistirá en una conversación que mantendrá con la coordinadora y presentadora del ciclo, Lola Gracia.

La charla abordará algunos de los grandes debates políticos y sociales del presente: el crecimiento de los discursos extremistas, el uso estratégico de la mentira como herramienta de poder, la influencia de las redes sociales en la construcción de relatos colectivos y el avance de lo que Cardeñosa denomina 'Ilustración oscura', una corriente ideológica vinculada al deterioro de los consensos democráticos y al ascenso de nuevas formas de liderazgo autoritario.

Todo ello está recogido en el libro 'El IV Reich', donde el autor conecta fenómenos políticos internacionales recientes con estrategias de propaganda, fake news y polarización social que afectan de manera directa al presente.

La periodista Lola Gracia, destaca que "la conferencia de Bruno Cardeñosa conecta perfectamente con el espíritu de Fahrenheit 78.8: abrir espacios de conversación sobre los grandes desafíos culturales, sociales y políticos de nuestro tiempo". Gracia añade que "hablar hoy de posverdad, desinformación y construcción del miedo es también hablar de ciudadanía, pensamiento crítico y democracia".

Bruno Cardeñosa es uno de los periodistas y divulgadores más reconocidos del panorama español. Desde 2007 dirige y presenta La rosa de los vientos en Onda Cero, uno de los programas nocturnos de referencia, líder de audiencia en diversas franjas y con gran impacto tanto en emisión como en formato digital.

Con más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado su carrera en distintos medios de comunicación, siendo redactor jefe de la revista Más Allá, colaborador en Enigmas y director de Historia de España y el mundo. Ha firmado más de mil reportajes y es autor de 23 libros en los que combina actualidad, ciencia, historia y análisis social, entre los que destacan El gobierno invisible, Un mundo infeliz o W de Wikileaks.

Su actividad divulgativa se extiende también a la televisión y a la conferencia, donde aborda temas relacionados con el pensamiento crítico, la geopolítica, la historia oculta y los enigmas contemporáneos.