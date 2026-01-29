Buscan a un hombre de 74 años desaparecido desde este martes en Blanca

Cartel de SOS Desaparecidos - SOS DESAPARECIDOS
BLANCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil y la Policía Local de Blanca buscan a un hombre de 74 años desaparecido desde este martes en este municipio. La última vez que se le vio fue el martes a en Blanca sobre las 13.00 horas caminando en dirección a Ojós.
Según han compartido, suele moverse por localidades limítrofes como Abarán, Ojós, Villanueva, Ulea, Archena, pero también creen posible que haya cogido un autobús con destino Murcia o fuera de la provincia.
La última vez que se le vió vestía la parte de arriba de una chandal azul marino, pantalones clásicos marrones y una gabardina del mismo color. Tiene el pelo canoso y barba y mide 1,70cm de altura, camina algo encorvado y pesa sobre 85 kilos.