Buscan a un hombre en Cartagena que hirió a otro en el cuello con arma blanca y se dio a la fuga

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido este sábado por la tarde a un hombre, de 60 años de edad, que ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado en el cuello en Cartagena, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' recibía una llamada, a las 18.55 horas de la tarde de ayer, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre que presentaba una herida de arma blanca en el cuello, tras sufrir una agresión en la calle Ribera de San Javier de Cartagena.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del '061', cuyo personal sanitario atendió al herido, un varón de 60 años, que posteriormente fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía, donde ingresó con una herida en el cuello.

El agresor, del que no se tienen más datos, se dio a la fuga y no se encontraba en el lugar a la llegada de la Policía Nacional.