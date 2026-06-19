Buscan a un joven de 22 años desaparecido este jueves en una playa de águilas (Murcia)

Servicios de emergencia buscan a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en una zona de rocas de la playa de Matalentisco, en Águilas (Murcia) - HELICÓPTERO DE LA DGSCE

ÁGUILAS (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia buscan desde este jueves por la tarde a un joven de 22 años desaparecido mientras se bañaba en una zona de rocas de la playa de Matalentisco, en Águilas (Murcia), según ha informado el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió, a las 17.45 horas de ayer, el aviso de la Policía Local de Águilas, que, a su vez, había sido alertada por una acompañante del desaparecido.

La testigo explicó que habían acudido a bañarse al paraje y, en un momento dado, el hombre comenzó a pedir ayuda y desapareció.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil al tiempo que se movilizaba una embarcación de Salvamento Marítimo con tripulación de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061.

A petición del coordinador marítimo del Plan Copla, a las 19.01 horas se unió a la búsqueda el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con bomberos rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Sobre las 22.00 horas se interrumpieron las labores de búsqueda. A las 7.00 horas de este viernes ha vuelto a salir la embarcación de Salvamento Marítimo tripulada por Cruz Roja y a las 8.45 lo ha hecho el helicóptero de la Guardia Civil.