Cae un grupo criminal con 13 detenidos por robar patinetes eléctricos en la comarca del Mar Menor

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en San Javier un grupo criminal, formado por 13 personas, con edades comprendidas entre los 17 y los 25 años, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza, robo con violencia y hurto de patinetes eléctricos.

Hasta el momento, la Benemérita ha esclarecido 24 hechos delictivos cometidos en las localidades de San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco y ha recuperado un teléfono móvil, un turismo y varias joyas, según informa la Benemérita en un comunicado.

La operación 'Bagsafe' se inició el pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil tuvo noticia de unos violentos episodios en los que varios vecinos habían sido asaltados en la vía pública.

Los delincuentes empleaban la violencia física y también, en algún caso, las amenazas con arma blanca, para apoderarse de objetos de valor, llegando incluso a asaltar a los ocupantes de un turismo cuando se encontraba detenido junto a la valla de acceso al recinto de la comunidad de vecinos.

De forma paralela, la Guardia Civil recibió otras denuncias por hurtos de patinetes eléctricos. Los sospechosos aprovechaban el momento en el que los dueños los aparcaban en centros comerciales u otros lugares públicos, para llevárselos con total impunidad.

El análisis de los indicios obtenidos a través de las imágenes de cámaras de videovigilancia, la información sobre las características físicas de los sospechosos y el 'modus operandi' empleado permitieron averiguar que se trataba de un grupo organizado formado por varios individuos.

De forma escalonada, la Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a 13 jóvenes y vecinos de los municipios de San Javier y Los Alcázares como miembros de un grupo criminal que actuaba de forma organizada, dirigido principalmente a la sustracción de patinetes eléctricos en la comarca del Mar Menor.

La operación 'Bagsafe' ha culminado con el esclarecimiento de una decena de delitos de robo con violencia y 13 delitos de hurto. Se ha recuperado un teléfono móvil, un vehículo y varias joyas.