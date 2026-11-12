Cae una red dedicada al tráfico de marihuana en Murcia y Alicante tras incautar 126 kilos de droga

Plantación de marihuana intervenida en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana en las provincias de Alicante y Murcia, en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de los principales implicados, la intervención de 126 kilos de droga y el desmantelamiento de una plantación en Cehegín.

La operación conjunta, desarrollada por funcionarios del Grupo de Contrabando de Vigilancia Aduanera y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Alicante, se inició el pasado mes de marzo en el término municipal de Elche, según ha informado la Policía Nacional.

Durante un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de una propiedad rural, los agentes interceptaron una furgoneta con 126 kilos de marihuana en bolsas de basura y rafia y detuvieron a su conductor, un hombre de origen albanés.

Las pesquisas posteriores revelaron que la trama usurpó la identidad de un ciudadano ucraniano para formalizar los contratos de arrendamiento de la finca y eludir la acción policial, motivo por el que a los detenidos también se le atribuyen los presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Con la autorización judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Caravaca de la Cruz, los investigadores registraron un inmueble en Cehegín donde hallaron 145 plantas de marihuana en floración.

El cultivo interior contaba con equipos de aire acondicionado, humidificadores, extractores con filtros de carbono, ventiladores, paneles led y sistemas automáticos de riego enganchados de forma fraudulenta a la red eléctrica.

En el registro resultó arrestado un ciudadano lituano encargado de la guarda del cultivo y, días después, los agentes detuvieron en Guardamar del Segura a uno de los presuntos cabecillas de la red, de la misma nacionalidad, que pasó a disposición judicial en Torrevieja.