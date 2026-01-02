La campaña navideña del Ayuntamiento de Murcia recauda más de 4.000 juguetes para las familias más necesitadas

Acto de entrega de los juguetes donados a entidades que trabajan con la infancia en el municipio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña navideña promovida por el Ayuntamiento de Murcia ha conseguido recaudar más de 4.000 juguetes para las familias más vulnerables del municipio, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El Cartero Real que visita a diario el Gran Árbol de Navidad ha recibido las cartas y juguetes donados por los niños murcianos quienes, en recompensa a su solidaridad, han recibido doblones reales de chocolate.

Los juguetes, que han sido revisados para garantizar su correcto estado y clasificados por edades, serán distribuidos por personal del servicio municipal de Parques y Jardines entre diversas organizaciones que atienden a colectivos con necesidades específicas o en riesgo de exclusión.

El próximo domingo, 4 de enero, será la última jornada habilitada para que los niños y empresas murcianos hagan entrega de los juguetes donados en el Gran Árbol de Navidad.

Las concejalas de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, han participado en la entrega de las donaciones a representantes de entidades sociales beneficiarias como Accem, Talentismo, Cepaim y la Asociación de padres de niños con Espina Bífida.

Durante el acto, Torres ha puesto en valor "la profunda solidaridad de la ciudadanía y las empresas murcianas, que una vez más han respondido generosamente a la campaña de recogida de juguetes".

"Estamos apostando por un modelo de ciudad que trabaja por la inclusión social, por la equidad y para que ningún niño del municipio de Murcia quede sin esos juguetes vísperas a las fechas tan señaladas como son los Reyes Magos. Iniciativas como ésta son un reflejo de la Murcia solidaria que queremos construir, donde la colaboración entre la ciudadanía y el trabajo transversal con los diferentes servicios y concejalías ponen a los niños, niñas y adolescentes en el centro", ha valorado Torres.

Además, el Servicio de Empleo, a través de la Escuela Municipal de Hostelería Murcia Emplea, se ha sumado, un año más, a esta iniciativa solidaria con la campaña 'Dulces navideños solidarios', que se desarrolló en el entorno del Gran Árbol el pasado 17 de diciembre. Así, los alumnos de la Escuela de Hostelería elaboraron y empaquetaron más de 4.000 dulces típicos como los pastelillos murcianos, las rocas de chocolate o los polvorones.

"Los murcianos hicieron gala una vez más de su tremenda generosidad y solidaridad, porque a cambio de un juguete en buen estado, con el objetivo de impulsar esta campaña solidaria, se les entregaba una bolsa de dulces navideños solidarios", ha explicado Bernabé, quien ha agradecido el trabajo de las entidades del tercer sector que participan en la iniciativa municipal para que, en la mañana del próximo 6 de enero, "todos los niños y niñas murcianos amanezcan en sus casas con juguetes".

La edil de Bienestar Social, Familia y Salud ha puesto en valor los pasos dados durante 2025 en materia de promoción y protección de los derechos de la infancia, como la renovación del reconocimiento de Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia, otorgado por Unicef España en reconocimiento al compromiso y esfuerzo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Murcia para mejorar sus políticas municipales, otorgando protagonismo a niños y adolescentes en la agenda política.

Torres ha recordado que esta distinción se enmarca en "una política municipal transversal de derechos de la infancia que se plasma también en la aprobación del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2025-2028, un documento estratégico aprobado en octubre que recoge aportaciones de más de 2.000 menores y de entidades sociales para reforzar la protección, participación y desarrollo integral de los niños y niñas murcianos".