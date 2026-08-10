La campaña de turismo azul para posicionar la Costa Cálida genera más de 8 millones de impactos

Imagen de una de las actividades de turismo azul en la costa regional - CARM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) Turismo Azul Región de Murcia, realizada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, ha culminado con una campaña que ha generado más de ocho millones de impactos promocionales para posicionar la Costa Cálida como destino de referencia.

Este proyecto estratégico, financiado con tres millones de euros de fondos europeos Next Generation EU, ha impulsado el desarrollo de una nueva oferta turística ligada al mar en destinos turísticos de costa de la Región como San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águilas, combinando la creación de nuevos productos turísticos con una estrategia de promoción, comercialización y marketing digital para aumentar la notoriedad del destino en los mercados nacionales e internacionales, han informado desde el Ejecutivo regional.

Las campañas vinculadas al proyecto han seguido una estrategia multicanal que combinó publicidad digital segmentada, vídeos promocionales, campañas 'display' y acciones en plataformas especializadas en viajes y turismo experiencial.

El audiovisual principal de la campaña fue visualizado íntegramente por más de 273.000 usuarios, mientras que la plataforma digital específica de Turismo Azul registró 8.556 páginas vistas, distribuidas entre una treintena de contenidos dedicados a playas, destinos y experiencias.

Los datos de navegación reflejan además un interés por los contenidos especializados. En concreto, el 80 por ciento de las visitas continuó explorando el portal más allá de la página de inicio, consultando especialmente información sobre destinos como Mazarrón y Águilas, así como actividades relacionadas con el buceo, los deportes náuticos y las experiencias en el medio marino.

La estrategia incorporó también acciones dirigidas al canal profesional, con más de 4.100 comunicaciones remitidas a agentes y operadores turísticos, que alcanzaron una tasa de apertura superior al 30 por ciento, reforzando la comercialización del destino.

La actuación se reforzó mediante colaboraciones con creadores digitales. En conjunto, los reels publicados superaron las 169.800 reproducciones y acumularon más de 118.000 alcances individuales declarados por las distintas cuentas, a los que se sumaron más de 8.500 visualizaciones en TikTok y 30.000 impresiones de vídeo en YouTube.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, ha destacado que "este proyecto ha supuesto un salto cualitativo para la oferta turística del litoral regional, creando nuevas experiencias vinculadas al mar al tiempo que ha reforzado la imagen de la Costa Cálida como un destino donde disfrutar del turismo azul durante todo el año".

NUEVAS EXPERIENCIAS PARA DISFRUTAR DEL LITORAL

Además de las acciones promocionales, la Actuación de Cohesión entre Destinos ha permitido desarrollar una oferta turística innovadora vinculada al mar.

Entre las principales actuaciones destacan la creación de una red de senderos azules y nuevos itinerarios cicloturistas, la puesta en marcha de 15 playas deportivas distribuidas por el litoral regional y el diseño de una red de experiencias de turismo azul dirigidas tanto a visitantes como a empresas y bases náuticas.

El proyecto también ha impulsado actividades como rutas ecoturísticas en kayak y pádel surf, jornadas de natación en aguas abiertas, acciones para potenciar el buceo y programas de especialización para profesionales del turismo azul.

Asimismo, se ha desarrollado un motor de reservas integrado que permite comercializar el nuevo catálogo de experiencias náuticas de la Costa Cálida, facilitando al visitante la planificación y contratación de actividades desde una única plataforma.

Toda la información sobre esta ACD de turismo azul se puede consultar en: www.turismoregiondemurcia.es.