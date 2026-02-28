El camping saldó 2025 en la Región con un aumento interanual de viajeros del 7,7%, más del doble de la media nacional

Mostrador de la Región de Murcia en la feria celebrada en Birmingham - CARM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo (Itrem), participó la semana pasada en la feria Caravan, Camping & Motorhome Show de Birmingham, con el objetivo de consolidar la imagen de la Región de Murcia como destino idóneo para los amantes del camping y el caravaning en el mercado británico y europeo.

Este certamen, que reunió a más de 420 expositores líderes del sector, constituye uno de los principales escaparates internacionales para este producto turístico. En su anterior edición recibió 89.207 visitantes, muchos de ellos interesados en destinos del sur de Europa para planificar largas estancias.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, señaló que "hemos dado a conocer la amplia oferta de campings de la Región de Murcia, su clima privilegiado durante todo el año, su entorno natural y la extensa variedad de su oferta complementaria".

Dentro de este ámbito, el plan de promoción del Itrem contempla en 2026 la asistencia a tres grandes ferias internacionales, en colaboración con la Asociación Murciana de Campings y la Federación Española de Empresarios de Campings.

La feria Caravana Leeuwarden, celebrada del 28 de enero al 1 de febrero en los Países Bajos, que reunió a más de 250 expositores y contó con 34.000 visitantes; el Caravan Salon de Düsseldorf, que tendrá lugar del 28 de agosto al 6 de septiembre y se ha consolidado como la principal feria europea del caravaning; y la Caravan, Camping & Motorhome Show en Birmingham.

El impulso a este producto es una de las prioridades del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad, debido a su contribución a la desestacionalización y a que atrae a un perfil de viajero nacional e internacional que opta por estancias prolongadas y genera un gasto que se distribuye en el territorio.

RÉCORD HISTÓRICO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN CAMPINGS

El sector ha tenido una evolución positiva. El camping saldó 2025 con un incremento interanual de viajeros del 7,7 por ciento, hasta alcanzar los 191.409, más del doble del crecimiento registrado en el conjunto de España (3,3 por ciento).

El número de viajeros residentes en España, 114.945, aumentó un 9,1 por ciento (5,2 por ciento en España) y los residentes en el extranjero fueron 76.464 viajeros, un 5,7 por ciento más (0,2 por ciento en España). Estos visitantes generaron un total de 1.358.513 pernoctaciones, el registro más elevado de la serie histórica para esta modalidad en un año completo.