Campuzano comunica a la Asamblea su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario Vox para integrarse en el Mixto

La consejera de Educación y diputada autonómica, María Isabel Campuzano, ha comunicado este viernes de forma oficial a la Asamblea Regional su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario Vox para integrarse en el Grupo Parlamentario Mixto.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Campuzano ha indicado que no se siente "integrada" en el grupo en el que ingresó como diputada electa.

"No me he sentido integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que desde que aceptó las obligaciones de consejera del Gobierno de la Región de Murcia, "todo mi trabajo, esfuerzo y decisiones han respondido a la responsabilidad y lealtad que tengo ante el Gobierno al que pertenezco".

"Basada en la responsabilidad antes mencionada y atendiendo a mi propia conciencia, tomo la decisión anteriormente expuesta y que hago pública mediante este comunicado", ha agregado Campuzano.