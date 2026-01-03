Cano (PP): "Nuevo año, mismo Sánchez, que inicia 2026 con un nuevo recorte de 70 hm3 al Tajo Segura"

Archivo - El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano - PP - Archivo

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado hoy que el Ejecutivo central inicia el año "sacrificando a la agricultura levantina". El aumento del caudal ecológico del Tajo en Aranjuez decretado por el Gobierno de España, que desde el 1 de enero se eleva a 8m3/s tras un incremento previo a 7m3/s en 2025, es "otra puntilla de Pedro Sánchez a un Trasvase Tajo-Segura que queda en estado de coma". "Nuevo año, mismo Sánchez", ha apostillado.

El diputado regional se pregunta "qué intereses se esconden tras esta decisión, ya que mientras se deja seca a la agricultura del Levante, se regalan miles de hectómetros a Portugal, a la que le sobra el agua". Por eso desde el PPRM se va a registrar una declaración institucional en contra de este nuevo ataque y en defensa de los agricultores y regantes de la Región de Murcia.

En su opinión, de esta forma, el Gobierno socialista "da otra vuelta de tuerca a su política sectaria y nociva en materia de agua con una nueva medida arbitraria, que reducirá en 70 hectómetros cúbicos los aportes anuales al Segura, lo que afecta gravemente a la disponibilidad de agua para riego", ha advertido Cano.

"El supuesto ecologismo que guía al sanchismo es tan fanático que al final acaba perjudicando a quien se pretende favorecer y prefiere quedarse tuerto con tal de dejar ciego al enemigo", ha señalado el diputado regional, "ya que esta medida altera el equilibrio entre las dos cuencas, la del Tajo y la del Segura, pero sin beneficiar a ninguna de ellas", ha explicado.

"Quienes sí deben estar contentos con esta decisión son nuestros vecinos portugueses", ha apostillado Cano, puesto que "mientras se deja seca a la agricultura del Levante español, se regalan miles de hectómetros a Portugal, a la que le sobra el agua".

"¿Qué intereses inconfesables se esconden tras esta medida injustificada del Gobierno de Sánchez?", se ha preguntado al respecto. "Resulta inconcebible que un Gobierno que se califica de España sea tan generoso en materia de agua con Portugal, a la que le sobran 4.000 hectómetros cúbicos, mientras le discute a sus compatriotas del Levante las migajas de un Trasvase", ha incidido el diputado del PP.

"Solo se puede entender desde el punto de vista distorsionado de quienes tienen como hoja de ruta el cierre del Tajo-Segura, la única promesa que, por desgracia, un mentiroso compulsivo como Sánchez se empeña en cumplir", ha apostillado.

PACTO NACIONAL DEL AGUA

"Lo que debería hacer el Gobierno socialista con nuestros vecinos portugueses es precisamente aprender de su política hídrica, que se basa precisamente en una gestión integrada de cuencas hidrográficas, tal y como defiende el Partido Popular con su propuesta de Pacto Nacional del Agua", ha apuntado Cano.

"Es un auténtico despropósito que el Ministerio nos lleve a la sequía cuando en España hay suficiente agua para todos", ha lamentado. "Que dejen de engañarnos los sanchistas, tanto los de Madrid como los palmeros de aquí con el señor Lucas a la cabeza, y que no insisten en presentarnos la desalación como solución a un problema que ellos mismos han provocado", ha subrayado el diputado regional.

"Unas plantas desaladoras, cuya puesta en funcionamiento además se fía para largo, no pueden ser nunca la alternativa al Trasvase Tajo-Segura", ha apostillado.