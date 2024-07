El cantante Omar Montes se une a la lista de galardonados con el 'Castillete de Oro' del Festival del Cante de las Minas

MURCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante Omar Montes recibirá el 'Castillete de Oro' del Festival del Cante de las Minas que se celebra en agosto en La Unión, según han anunciado desde la Fundación. Se une así al resto de galardonados, Hiba Abouk, Carlos Franganillo, Pitingo y Victorino Martín.

El cantante ha asegurado que el flamenco siempre ha estado presente en su vida, cuando se lo ponían su madre y su abuela o cuando veía a sus vecinos del barrio "hasta el amanecer tocando la guitarra y dando palmas".

"Muchas veces me unía a ellos y eso me transmitía una alegría muy grande. Luego lo fui conociendo más desde dentro y no paraba de escucharlo", ha explicado. Del flamenco "uno no se puede olvidar porque es de donde viene" ha afirmado el cantante que ha mostrado su respeto por el festival "por "el foco que le dan a todo este mundo del flamenco".

"Es un orgullo que se me haya otorgado este reconocimiento", ha añadido, agradeciendo a todas las personas que han formado parte de sus proyectos que hayan aportado su granito de arena para hacer este reconocimiento posible.

El artista, que se considera "muy flamenco", más allá de la música que hace, habla de que se trata de un sentimiento que se lleva en las venas. "Yo siempre he querido hacer que el flamenco que tanto me gustaba pudiese llegar a un público más mainstream, haciendo que gente que realmente nunca lo ha escuchado se interesase y descubriera lo que engloba todo este mundo haciendo esta fusión con ritmos más urbanos, más latinos, e incluso africanos", cuenta, afirmando que de este modo "ha llegado a muchos oídos de gente que anteriormente no estaba habituada a escucharlo", concluye Montes.

El presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata, ha asegurado "que un artista como Omar Montes, que triunfa en todo el mundo con su música, reciba el ‘Castillete de Oro’, es un honor para nuestro festival, completando los nombres que recibirán el máximo reconocimiento del Cante de las Minas y que hará que todos los focos se centren en nuestro municipio"