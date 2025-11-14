La CARM afirma que todas las actuaciones de vivienda con fondos europeos "están en ejecución o se han ejecutado"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, ha asegurado que "todas las actuaciones de la Comunidad en materia de vivienda financiadas con fondos europeos están en ejecución o se han ejecutado" por lo tanto, ha asegurado que "esos fondos de los que habla la ministra están asignados a actuaciones municipales". Así ha respondido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha afirmado en Murcia que el Gobierno regional deberá devolver 20 millones de euros por construir solo 5 de las 566 viviendas comprometidas con Bruselas.

Gil ha insistido en que el Gobierno regional "no ha perdido ni un euro de los fondos europeos asignados a vivienda", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Asimismo ha incidido en que los fondos Next Generation destinados a vivienda provenientes del Plan de Recuperación "tienen un alto nivel de ejecución como demuestra los destinados a la mejora de eficiencia energética de los que ya se han concedido más de 20,6 millones de euros y gracias a eso, fueron redotados el pasado verano en 21 millones de euros más".

"Esta redotación, fruto de la buena ejecución de estas ayudas por parte de la Comunidad, supone doblar la cuantía económica destinada a estas subvenciones, alcanzando así más de 42 millones de euros", ha afirmado la directora.