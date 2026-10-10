La CARM convoca las 'Distinciones 25N' para reconocer el compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad convoca las 'Distinciones 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer' para reconocer aquellos proyectos destacados que han puesto en marcha personas, asociaciones o entidades para luchar contra la violencia de género. El plazo para presentar las candidaturas será de diez días hábiles desde el pasado viernes, tal y como establece el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad impulsa la undécima edición de estos reconocimientos que distinguen el compromiso de personas físicas o jurídicas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres con el objetivo de visibilizar las propuestas que han desarrollado en diferentes ámbitos.

Estos premios se dividen en tres modalidades. Una de las distinciones reconoce a aquellas personas físicas, instituciones, asociaciones, entidades y demás personas jurídicas que hayan destacado en cualquier ámbito en su lucha contra la violencia de género en la Región.

La segunda modalidad distingue a aquellas personas físicas, jurídicas, asociaciones, entidades y demás personas jurídicas que hayan destacado en la detección, coordinación y atención de mujeres víctimas de violencia, en el ámbito local. Y la tercera reconoce al colectivo que haya puesto en marcha un proyecto que haya destacado por su importancia y compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en la Región de Murcia.

Las candidaturas, que deberán incluir los motivos por los que se considera que merecen este reconocimiento, así como los documentos que acrediten estos méritos, podrán presentarse hasta el próximo 22 de octubre a través de la sede electrónica de la Comunidad (procedimiento 1564).

El Gobierno regional renueva esta convocatoria a fin de apoyar las acciones dirigidas a prevenir y atender a las víctimas de esta violencia, así como de sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de continuar impulsando herramientas para erradicarla.