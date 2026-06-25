La CARM creará un centro para industrias de la defensa en un edificio municipal de Los Camachos (Cartagena) - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma creará en Cartagena el Centro de Emprendimiento de Defensa del Mediterráneo, según ha anunciado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante el Debate sobre el Estado de la Región, que se ha celebrado este jueves.

La infraestructura se ubicará en el polígono industrial de Los Camachos (Cartagena), en el antiguo edificio de Contentpolis, en una superficie de 1.750 metros cuadrados que el Ayuntamiento cederá a la Comunidad Autónoma. El inmueble cuenta con más de 5.000 metros cuadrados construidos y acogerá también un centro tecnológico especializado en energía y medio ambiente, según informa el consistorio de Cartagena.

El nuevo centro, incluido en la Estrategia CAETRA, tendrá una inversión inicial en 2027 de tres millones de euros. Arroyo también ha destacado que la decisión "dota a la Estrategia CAETRA de una sede central desde la que se dará impulso y respaldo a las empresas de la defensa y la seguridad de Cartagena, y desde la que se atraerán nuevas inversiones para fortalecer el tejido empresarial basado en las tecnologías duales".

La alcaldesa ha señalado que CAETRA ha supuesto ya la apertura de la primera Aceleradora Comercial para Industrias de la Defensa, la Aceleradora de Inteligencia Artificial para la Industria Naval y la iniciativa Linea Arsenal, para impulso de soluciones tecnológicas para la Defensa.

Arroyo ha subrayado que el proyecto refuerza Los Camachos (Cartagena) como gran área de expansión industrial de Cartagena. "Es una gran noticia para el impulso de las nuevas industrias, porque sitúa en Los Camachos un hub tecnológico especializado en las dos grandes áreas de nuestra transformación industrial: la defensa y las nuevas energías", ha apuntado.

Igualmente, ha anotado que en esa misma parcela el Ayuntamiento ha cedido espacio para el futuro centro de capacitación de la Federación Regional de Empresarios del Metal.La alcaldesa ha enmarcado el anuncio en la planificación industrial del municipio y en el desarrollo de la futura Zona de Actividades Logísticas.