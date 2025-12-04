La CARM destina 2,2 millones para asegurar la celebración de festivales como el Warm Up o Rock Imperium

Archivo - WARMUP 2025 - ROBERTO ALMELA/WARM UP - Archivo

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, subvenciones por un importe máximo de 2,2 millones de euros a los promotores de festivales privados de música en vivo de la Región de Murcia, para la promoción de la marca 'Festivales Región de Murcia'. Las ayudas oscilan entre los 30.000 y los 500.000 euros, agrupando a los festivales según su despliegue: en Gran Formato, Formato Medio y Pequeño Formato.

Los beneficiarios son 'Murcia On Festival'; 'Rock Imperium'; 'Warm Up'; 'Las Noches del Malecón'; 'Fan Futura Fest'; 'B-Side'; 'Cartagena Suena'; 'La Gran Fiesta del Mediterráneo'; 'Las Noches del Camino'; y 'Hermosa Fest'.

En el desarrollo de la política cultural de la Región, el Ejecutivo regional considera necesario "el estímulo de determinadas actividades mediante la aprobación de ayudas públicas", en este caso concreto, a los promotores privados de festivales de música en vivo, poseedores de licencia de la marca 'Festivales Región de Murcia'.

Así, se considera que este tipo de eventos "se ha consolidado, constituyendo un producto turístico y cultural cada vez más importante que está generando un creciente interés del consumidor dentro y fuera de la Región". Por ello, "se entiende que constituyen un foco de interés, dinamizador de la cultura y el turismo, al mismo tiempo que de la propia economía".