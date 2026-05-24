La CARM enseña a usar la administración digital a una treintena de mayores y personas con discapacidad

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se dirige a los participantes en el taller de formación digital para personas mayores - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad organizó esta semana sendos talleres formativos para enseñar a manejar la Sede Electrónica de la Administración regional y los servicios de atención a la ciudadanía tanto a personas mayores como a personas con discapacidad.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitó el curso centrado en las personas mayores, que se organizó con el apoyo de la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática de Mayores (Amuvim).

Durante el encuentro, el titular de Economía subrayó que estos talleres tienen como objetivo "seguir avanzando hacia una administración cada vez más accesible, inclusiva y comprometida con todos los colectivos y reducir la brecha digital".

"Desde el Gobierno regional trabajamos para que todas las personas, sea cual sea su edad, su género, su lugar de residencia o su condición, puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y natural, y para eso es fundamental que sepan relacionarse con la administración, acceder a ella y ejercer sus derechos a través de los diversos canales de atención disponibles como la Sede Electrónica", subrayó Marín.

Estos talleres formativos, en los que han participado una treintena de personas de ambos colectivos, se enmarcan en los actos organizados por la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios con motivo de la Semana de la Administración Abierta, y además de Amuvim cuentan también con la participación de la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia (Fundown).

Durante las dos sesiones, y a través de un lenguaje claro, directo y didáctico, los participantes pudieron conocer aspectos como los servicios que ofrece la Sede Electrónica o el trámite para solicitar una ayuda concreta. Además, conocieron cómo se accede a la Carpeta Ciudadana y sus funciones y se les explicó el sistema Cl@ve, la innovadora figura del funcionario habilitado o la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC).

Estos talleres se integran en los objetivos del Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía de la Comunidad, una herramienta diseñada para modernizar y transformar la relación de la administración pública con los ciudadanos, haciéndola más ágil, cercana y accesible.

SEMANA DE LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA

A lo largo de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa celebrada a nivel nacional, se han llevado a cabo otras iniciativas orientadas a acercar la administración a todos los colectivos, como una reunión del Grupo de Trabajo para la mejora de la accesibilidad de la sede electrónica y de los servicios de atención a la ciudadanía en la que se mostraron diversas actuaciones del Gobierno regional para impulsar la inclusión.

Además, se realizaron cursos para fomentar la accesibilidad; se presentó una guía de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales; se ofreció una charla sobre los derechos de los consumidores; una jornadas de puertas abiertas de la Agencia Tributaria de la Región (ATRM) o un seminario web sobre buenas prácticas tributarias organizado por este mismo organismo.