La CARM impulsa la preparación estratégica de 12 empresas para competir en defensa y seguridad

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha resuelto la convocatoria 2025 de las ayudas 'Servicios Caetra' con la aprobación de las 12 solicitudes presentadas.

La línea ha movilizado una inversión superior a los 116.000 euros y ha concedido ayudas por valor de más de 93.000 euros, con el objetivo de reforzar la capacidad competitiva de las empresas regionales en los ámbitos de la Defensa, la Seguridad y la Reconstrucción y Desarrollo.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "esta convocatoria demuestra que Caetra es una política útil, diseñada para resolver obstáculos concretos que encuentran nuestras empresas cuando quieren operar en mercados estratégicos".

Asimismo, subrayó que "facilitamos certificaciones, habilitaciones de seguridad y estándares de calidad imprescindibles para acceder a contratos nacionales e internacionales, en coherencia con la hoja de ruta del Gobierno regional para fortalecer una industria tecnológica avanzada y con proyección global".

Estas ayudas están destinadas a financiar la contratación de servicios especializados que permiten a las empresas obtener certificaciones de sistemas y productos, habilitaciones de seguridad de personas y empresas, aseguramiento oficial de la calidad o preparación técnica para concurrir a licitaciones públicas en el ámbito nacional e internacional.

También contemplan el apoyo en la elaboración de solicitudes de financiación para proyectos de I+D+i en cooperación, siempre que estos servicios resulten necesarios para operar en el entorno de defensa y seguridad y la reconstrucción y desarrollo.

Con un presupuesto inicial de 120.000 euros, la convocatoria ha alcanzado un elevado nivel de ejecución, lo que evidencia el interés creciente del tejido empresarial por posicionarse en mercados de alto valor añadido y fuerte componente tecnológico. "El respaldo público permite reducir barreras de entrada y acelerar procesos que, por su complejidad normativa y técnica, requieren un acompañamiento especializado".

En términos globales, esta línea de ayudas ha concedido ya 38 apoyos que han promovido una inversión superior a los 312.000 euros. "'Servicios Caetra', que nació como una iniciativa pionera, se consolida así como un instrumento estratégico para que 'startups' y empresas desarrolladoras de tecnologías duales puedan dar el salto hacia sectores donde la excelencia técnica, la fiabilidad y la seguridad son condiciones ineludibles para competir", concluyó la consejera.