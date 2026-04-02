La CARM muestra en La Unión la réplica ósea más antigua de lince ibérico recuperado hasta ahora en el mundo

El consejero Juan María Vázquez, junto al alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el presidente de FAEPU, Carlos Bernabé, en la inauguración de la XXVIII Feria de Minerales y Fósiles de La Unión - CARM

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional refuerza su apuesta por la divulgación científica y la puesta en valor del patrimonio natural y paleontológico de la Región de Murcia con su participación en la XXVIII Feria de Minerales y Fósiles de La Unión, donde se exhibirá uno de los grandes hallazgos científicos vinculados al yacimiento de Quibas, la réplica de parte del esqueleto más antiguo de lince ibérico recuperado hasta la fecha en el mundo.

La inauguración contó con la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, acompañado por el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y por el presidente de la entidad organizadora, la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (FAEPU), Carlos Bernabé.

La feria, consolidada a nivel nacional como una de las grandes citas de divulgación relacionada con la geología, la paleontología y el patrimonio minero, servirá este año de escaparate para acercar al gran público la relevancia científica de Quibas, enclave de referencia internacional por la extraordinaria riqueza de su registro fósil.

En ese contexto, la muestra permitirá conocer la importancia del hallazgo de partes óseas del lince que se instaló en Quibas, del que en las campañas de excavación de 2021 y 2024 se recuperó más de medio centenar de huesos correspondientes al mismo individuo, lo que lo convierte en un descubrimiento excepcional.

Además, volverá a contar con una reproducción a escala real de un esqueleto de mamut de la estepa de tres metros de alto por 5 de largo. Vázquez subrayó que "la Región de Murcia vuelve a demostrar que cuenta con un patrimonio paleontológico de primer nivel, capaz de aportar hallazgos de relevancia mundial y, al mismo tiempo, despertar el interés de la sociedad por la ciencia y por nuestra historia natural".

La participación regional en esta edición también incluirá la proyección del documental 'Un Safari al Pleistoceno', una producción hiperrealista sobre el yacimiento paleontológico de Quibas elaborada con innovadoras técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la creación audiovisual.

Esta producción ha sido impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, y está financiada por la Comunidad Autónoma. La cinta, de 15 minutos, realizada por la productora regional Bravostudios y dirigida por Alejandro Artés, ofrece una recreación del paisaje, la fauna y los ecosistemas de la sierra de Quibas hace cerca de un millón de años.

Más de la mitad de su contenido ha sido generado mediante IA, empleada para representar escenas imposibles de reproducir por medios convencionales. El documental repasa la historia natural y científica del yacimiento, reconstruye el ambiente del Pleistoceno inferior y muestra especies como licaones, mamuts, rinocerontes, macacos, ardilla voladora o ibis eremita.

Además, pone el foco en el hallazgo del lince ibérico más antiguo conocido, así como en otros elementos de gran valor científico del enclave, donde se han documentado más de 80 especies. Para el consejero, "esta iniciativa reúne tres elementos que son esenciales para el Gobierno regional: investigación rigurosa, transferencia del conocimiento y divulgación de calidad".

"Quibas es un tesoro científico de la Región de Murcia y este documental permite hacer un auténtico viaje al pasado, comprendiendo mejor la evolución del territorio, del clima y de la biodiversidad que nos ha traído hasta el presente", añadió.

UN ESPACIO PARA DIVULGAR LA RIQUEZA NATURAL DEL entorno

Junto a la acción centrada en Quibas, el Servicio de información de la red de espacios protegidos de la Región de Murcia participará los días 3 y 4 de abril con una mesa informativa para difundir los valores naturales y culturales en la que se incluyen espacios como Calblanque, La Muela-Cabo Tiñoso y Roldán, la Sierra de la Fausilla, los Cabezos del Pericón y las sierras de los Victorias.

El punto informativo ofrecerá mapas de rutas autorizadas, folletos, muestras geológicas y actividades divulgativas sobre arenas, salinas, plásticos y el protocolo ante nidificaciones de tortuga boba, dentro de una acción cofinanciada con fondos FEDER.

Por último, Vázquez remarcó que "la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión es un magnífico punto de encuentro entre ciencia, educación y territorio, y una oportunidad para seguir fomentando vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes, al tiempo que ponemos en valor el enorme patrimonio natural, geológico y paleontológico de la Región".