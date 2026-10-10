La CARM recupera la Purísima de Barriomar tras su restauración en el Centro de Restauración de la Región de Murcia

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, participó en el acto de entrega de la Virgen de la Purísima de Barriomar tras su paso por el Centro de Restauración de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen restaurada de la Inmaculada Concepción, conocida como la Purísima de Barriomar, obra del escultor José Sánchez Lozano, ha sido presentada hoy en la iglesia de Barriomar tras la intervención realizada por el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM).

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó durante el acto que "con esta intervención devolvemos a Barriomar una imagen estrechamente vinculada a su historia y a sus tradiciones, garantizando al mismo tiempo su conservación y que pueda seguir formando parte de la vida del barrio durante muchos años".

La restauración se hizo necesaria después de que la imagen sufriera un fuerte golpe durante el desarrollo de su procesión anual que provocó la rotura de parte de su estructura interna y comprometió su estabilidad.

Los trabajos desarrollados por los especialistas del Centro de Restauración se han centrado principalmente en reparar y reforzar interiormente la zona enlenzada de la talla para recuperar su estabilidad estructural, un aspecto especialmente importante al tratarse de una imagen que participa en cultos externos y es portada en procesión por las calles de Barriomar. Asimismo, se han tratado las grietas y fracturas existentes con el objetivo de recuperar la correcta lectura de la obra.

La intervención se ha completado con la restitución cromática de las zonas afectadas mediante pigmentos reversibles y técnicas diferenciadas, siguiendo los criterios actuales de conservación y restauración. La Purísima de Barriomar constituye una de las distintas interpretaciones de la Inmaculada realizadas por José Sánchez Lozano.

En esta obra, el escultor recurrió a modelos de inspiración murillesca, con la Virgen sobre una nube plateada con cabezas de querubines, túnica blanca, manto azul y las manos dispuestas sobre el pecho.

La consejera subrayó que "el trabajo que realiza el Centro de Restauración permite conservar no solo obras de gran valor artístico, sino también piezas que poseen un enorme significado sentimental, religioso y social para nuestros pueblos y barrios. Patrimonio Cultural también es preservar estos vínculos y transmitirlos a las próximas generaciones".