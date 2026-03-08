La carretera RM-B16, en Cehegín, también presenta dificultades en la circulación por desprendimientos de tierra

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias que están cayendo en la jornada de hoy están comenzando a provocar problemas en la circulación en diversas carreteras. Además, de la RM-532, el Centro de Coordinación de Emergencias pide precaución para circular por la RM-B16, en Cehegín.

En la citada carretera, que une las poblaciones de La Carrasquilla y El Campillo, se están produciendo desprendimientos de tierra a consecuencia de las lluvias. Mantenimiento de Carreteras ya ha sido informado por el '1-1-2'.