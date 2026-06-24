Cartagena abrirá el 1 de julio las piscinas y pistas del parque de Tentegorra

Piscinas y pistas deportivas del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra - MCT

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena abrirá al público el próximo miércoles, 1 de julio, las piscinas y pistas deportivas del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra, después de que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla formalizase la cesión demanial que permite al Consistorio asumir la gestión de estas instalaciones.

La apertura incluye las piscinas recreativas, vestuarios, la pista de tenis, las pistas de pádel y las zonas de uso múltiple del recinto, que pasarán a funcionar bajo gestión municipal durante la temporada de verano, según ha informado el Consistorio.

El objetivo del Gobierno municipal es garantizar que los vecinos puedan volver a utilizar un espacio vinculado desde hace décadas al ocio familiar y a la práctica deportiva en Cartagena.

Una vez terminado los trámites documentales, el Ayuntamiento tomará el control de las instalaciones y realizará las adecuaciones necesarias para que personal del Área de Deportes gestione el uso de piscinas y pistas, mientras que Salud Pública debe anticipar el control de la calidad del agua.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recordado que el Ayuntamiento decidió hacerse cargo de la explotación de las instalaciones después de conocer que la Mancomunidad, organismo estatal titular del recinto, no podía continuar con la gestión de las piscinas y las zonas deportivas al quedar fuera de sus competencias de abastecimiento de agua.

"El Ayuntamiento asumió la responsabilidad de evitar el cierre de unas instalaciones muy queridas por los cartageneros y ahora podemos anunciar que abrirán al público el 1 de julio", ha señalado.

PRECIOS MÁS ECONÓMICOS

Además, el Ayuntamiento aplicará unas tarifas más asequibles para facilitar el acceso de las familias: la entrada a las piscinas costará dos euros para adultos y un euro para niños, frente a los 6 y 4 euros, respectivamente, que se abonaban cuando las instalaciones eran gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La apertura estaba prevista inicialmente para el 15 de junio, con todo el dispositivo municipal preparado, aunque quedó aplazada hasta la formalización de la cesión por parte de la Mancomunidad. Una vez completado ese trámite, el Consistorio puede hacerse cargo de la gestión, el mantenimiento, la conservación y la seguridad de las instalaciones.

El Gobierno municipal ya había aprobado un convenio con la Universidad Católica San Antonio de Murcia para que 36 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realicen prácticas extracurriculares en el recinto, en colaboración con los técnicos y empleados municipales.

La alcaldesa ha destacado que la reapertura permitirá recuperar para el uso público las piscinas y las pistas deportivas durante el verano, con una gestión directa por parte del Ayuntamiento en esta primera temporada.

La previsión municipal es sacar más adelante la explotación a concesión administrativa mediante licitación pública. "Lo importante es que las piscinas de Tentegorra vuelven a abrir y que Cartagena conserva un servicio público que formaba parte de la memoria de muchas familias. El Ayuntamiento ha actuado para que este espacio no se perdiera y para que los vecinos puedan disfrutarlo este verano", ha indicado Arroyo.