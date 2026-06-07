Cartagena comienza el verano con el mejor dato de empleo desde 2008 por debajo de los 12.000 parados

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Cartagena cerró mayo con 11.813 personas en paro registrado, la menor cifra para un mes de mayo desde 2008 y el primer descenso por debajo de los 12.000 desempleados desde septiembre de 2025. El dato confirma la evolución positiva del mercado laboral en el municipio, con 778 parados menos que hace un año, lo que supone una bajada interanual del 6,17 por ciento, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La reducción del paro en Cartagena mejora la evolución registrada en la Región de Murcia y en España. En términos interanuales, el desempleo baja en el municipio un 6,17 por ciento, frente al 5,06 regional y el 5,47 por ciento nacional. También en la comparación mensual Cartagena presenta un mejor comportamiento, con 227 parados menos que en abril, una caída del 1,88 por ciento, superior al descenso del 1,09 de la Región y del 1,54 por ciento del conjunto del país.

Arroyo ha destacado que "volvemos a comprobar que el empleo en el sector más relacionado con el turismo es cada vez más sólido y menos estacional. Y esa es una buena noticia que habla de buenos resultados en la transformación turística de Cartagena. La bajada del paro se produce en todos los sectores. Lógicamente, en términos absolutos, el mayor descenso se da en el sector servicios, con casi 400 parados menos que hace un año y 172 menos que en abril".

La contratación también mejora. En mayo se registraron 4.697 contratos, 400 más que el mes anterior. De ellos, 2.574 fueron indefinidos y 2.123 temporales, por lo que los contratos indefinidos representan más de la mitad del total.

La evolución positiva del mercado laboral se completa con los datos de afiliación a la Seguridad Social. En abril, último dato disponible, Cartagena alcanzó 81.115 afiliaciones, con 238 más que el mes anterior, una subida mensual del 0,29 por ciento. En términos interanuales, el municipio suma 1.635 afiliaciones más, con un incremento del 2,03 por ciento.

También crece el trabajo autónomo. Las altas de autónomos aumentaron en 50 personas respecto al mes anterior, con una subida del 0,44 por ciento. En comparación con el mismo mes del año anterior, Cartagena cuenta con 110 autónomos más, un 0,97 por ciento de incremento.

La mejora se aprecia tanto entre hombres como entre mujeres. En mayo se registraron 114 mujeres menos en paro, con una bajada mensual del 1,48 por ciento, y 113 hombres menos, con una reducción del 2,57 por ciento. En comparación con mayo de 2025, el desempleo masculino baja en 388 personas, un 8,32 por ciento, y el femenino en 390, un 4,91 por ciento.

El descenso también alcanza a todos los grupos de edad. Entre los menores de 25 años, el paro baja en 53 personas, con una caída del 4,60 por ciento. En el grupo de 25 a 44 años hay 111 desempleados menos, un 2,65 por ciento menos que en abril. Entre las personas de 45 o más años, el descenso es de 63 parados, con una bajada del 0,93 por ciento.