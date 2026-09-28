Cartagena inicia con Irlanda la preparación del especial de La Mar de Músicas 2027 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha reunido en Madrid con el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, y el director de La Mar de Músicas, Eugenio González, para iniciar los trabajos de colaboración de cara al especial dedicado a Irlanda que acogerá el festival en julio de 2027.

El encuentro ha permitido establecer las primeras líneas de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y las instituciones culturales irlandesas para configurar una programación que acercará al público la cultura del país a través de la música, el cine, las artes visuales, la literatura y la gastronomía, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Durante la reunión se han abordado las distintas vías de colaboración con la Embajada de Irlanda y los organismos culturales del país, con el objetivo de combinar la tradición y el patrimonio irlandés con las nuevas expresiones artísticas y creativas.

Arroyo ha señalado que el especial permitirá conocer la cultura irlandesa "no solamente a través de sus músicos, sino también de sus escritores, sus cineastas, sus artistas y su gastronomía", y ha destacado que La Mar de Músicas lleva más de tres décadas utilizando la cultura para acercar países y personas.

El Ayuntamiento de Cartagena y el festival trabajarán ahora con las instituciones irlandesas en la identificación de proyectos y artistas para las distintas disciplinas que formarán parte del programa. La programación definitiva del Especial Irlanda se concretará durante los próximos meses.