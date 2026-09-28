Cartagena inicia con Irlanda la preparación del especial de La Mar de Músicas 2027

Cartagena inicia con Irlanda la preparación del especial de La Mar de Músicas 2027
Cartagena inicia con Irlanda la preparación del especial de La Mar de Músicas 2027 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 18:32
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CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha reunido en Madrid con el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, y el director de La Mar de Músicas, Eugenio González, para iniciar los trabajos de colaboración de cara al especial dedicado a Irlanda que acogerá el festival en julio de 2027.

El encuentro ha permitido establecer las primeras líneas de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y las instituciones culturales irlandesas para configurar una programación que acercará al público la cultura del país a través de la música, el cine, las artes visuales, la literatura y la gastronomía, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Durante la reunión se han abordado las distintas vías de colaboración con la Embajada de Irlanda y los organismos culturales del país, con el objetivo de combinar la tradición y el patrimonio irlandés con las nuevas expresiones artísticas y creativas.

Arroyo ha señalado que el especial permitirá conocer la cultura irlandesa "no solamente a través de sus músicos, sino también de sus escritores, sus cineastas, sus artistas y su gastronomía", y ha destacado que La Mar de Músicas lleva más de tres décadas utilizando la cultura para acercar países y personas.

El Ayuntamiento de Cartagena y el festival trabajarán ahora con las instituciones irlandesas en la identificación de proyectos y artistas para las distintas disciplinas que formarán parte del programa. La programación definitiva del Especial Irlanda se concretará durante los próximos meses.

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