Cartagena pone en marcha este verano un plan de climatización en 45 colegios para reducir el calor en las aulas

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han visitado el CEIP Vicente Medina - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 45 colegios de Cartagena se beneficiarán de un nuevo Plan Municipal de Climatización que combinará actuaciones estructurales y medidas de aplicación inmediata para reducir el calor en las aulas desde este verano y hasta 2031, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento presentará el plan en las próximas semanas tras mantener reuniones con las direcciones de los centros educativos y con la Federación de Padres y Madres de Alumnos. El programa combinará actuaciones estructurales coordinadas con la Comunidad Autónoma con medidas de aplicación inmediata que permitirán mejorar el confort térmico de los alumnos desde este mismo verano, según han informado desde el Consistorio.

Entre las intervenciones previstas figuran la instalación de zonas de sombra y toldos, la plantación de arbolado, la mejora de fachadas y ventanas y otras actuaciones de acondicionamiento que contribuirán a reducir la temperatura en las aulas sin necesidad de grandes obras. Las actuaciones se diseñarán de forma individualizada en función de las características constructivas, la antigüedad y la capacidad eléctrica de cada colegio.

"Vamos a actuar con soluciones realistas, eficaces y adaptadas a cada centro para mejorar las condiciones de los alumnos y profesores", ha señalado la alcaldesa.

120.000 EUROS MUNICIPALES EN EL CENTRO

Además de las actuaciones autonómicas, el Ayuntamiento de Cartagena invertirá este año 120.000 euros en mejoras y mantenimiento del CEIP Vicente Medina.

De esta cantidad, ya se han ejecutado 81.000 euros destinados a la reforma de aseos, renovación de mobiliario y reposición de arbolado. Una vez concluyan las obras de la cubierta, el Consistorio acometerá la remodelación integral de la pista deportiva exterior con una inversión adicional de 40.000 euros.