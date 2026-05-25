Cartagena propone tarifas de 1 y 2 euros para las piscinas de Tentegorra, que abrirán el 15 de junio

Reunión de la Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena ha dictaminado este lunes favorablemente la propuesta de precios públicos para el complejo de piscinas de Los Canales en Tentegorra, cuya apertura está fijada para el próximo 15 de junio.

La iniciativa del Gobierno municipal establece tarifas de dos euros para adultos y un euro para niños durante el primer año de gestión directa del Consistorio, tras la cesión de las instalaciones por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

Estos precios suponen una reducción del 66% y del 75%, respectivamente, en comparación con las tasas anteriores del organismo estatal, según ha informado el Consistorio.

La propuesta tarifaria, tramitada por la vía de urgencia tras su previa aprobación en la Junta de Gobierno, ha contado con los votos a favor del PP, Vox y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz, mientras que los grupos de MC, PSOE y Sí Cartagena se han abstenido.

La Administración local asumirá la explotación directa del recinto con recursos municipales durante este primer ejercicio, de forma simultánea a la tramitación de los pliegos técnicos necesarios para la futura licitación del complejo recreativo mediante régimen de concesión administrativa.

Asimismo, la comisión ha respaldado por unanimidad el inicio de tres expedientes de Honores y Distinciones para la nominación de espacios públicos de la ciudad.

El primero dará el nombre del impulsor de las artes marciales José Antonio Solano Campelo --fallecido en 2025 y primer español reconocido con el 10º DAN a título póstumo-- a la sala de Artes Marciales municipal.

El segundo designará como 'Parque Cornisa de Sebastián Ramallo Asensio' a la zona verde que corona el Teatro Romano, en homenaje al arqueólogo y director de las excavaciones del monumento desde su hallazgo en 1988.

Por último, se asignará el nombre de 'Camino de Alfonso Conesa Meroño El Levantino' a la vía de acceso a Molino Derribao, como reconocimiento al trovero y creador del Festival Nacional de la Canción Española en dicha localidad.

En el apartado de daciones de cuenta, el concejal del área, Ignacio Jáudenes, ha presentado el informe de cierre contable correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio de 2026.

El balance de la intervención municipal sitúa el superávit trimestral en 3.962.356 euros, acompañado de una amortización de deuda pública valorada en tres millones de euros.

Jáudenes ha señalado que estos indicadores mantienen el nivel de endeudamiento municipal por debajo del límite legal del 75% de los ingresos corrientes, registrando un presupuesto consolidado de ingresos de 348,3 millones de euros frente a unos créditos de gastos que ascienden a 343,8 millones.