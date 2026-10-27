CCOO insiste en que el mercado está "excesivamente estacionalizado"

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha valorado de manera positiva que, según los datos de la Encuesta Población Activa (EPA) "prosigue la mejora de la calidad del empleo, hay más contratos indefinidos y a jornada completa, todo ello gracias a la reforma laboral de 2021". Por otra parte, han destacado que el empleo a tiempo parcial "sigue feminizado".

Para el sindicato "nuestro mercado de trabajo está excesivamente estacionalizado, y el empleo de las mujeres está sujeto a más temporalidad y parcialidad, circunstancia que igualmente es extensible a las personas jóvenes".

Por ello considera que "es necesario seguir incidiendo en la reducción de la estacionalidad del empleo regional, así como en la subida de los salarios medios y pactados, para aumentar la demanda interna, fortalecer la economía regional y seguir potenciando la creación de empleo estable y de calidad".

Además, han afirmado que la carestía de la vida con la subida de precios "empieza a pasar factura" y que las familias tienen más dificultades para llegar a final de mes y se contrae el consumo interno.

Por último, han lamentado que con el precio de la vivienda en máximos históricos, "tener un empleo no garantiza poder tener una vida digna, y esto en la Región de Murcia se acentúa en mayor medida por la paralización de la negociación colectiva en sectores estratégicos".