CCOO reclama la continuidad de las rebajas fiscales aplicadas a la energía

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha defendido la necesidad de mantener las rebajas fiscales aplicadas a la energía y a los carburantes aprobadas al inicio del conflicto de Oriente Medio al considerar que "han sido claves para la moderación de precios".

El sindicato ha apuntado que "el alto precio de la vivienda sigue siendo un lastre para la economía de las familias", tras darse a conocer este miércoles los datos del IPC. En este sentido, han señalado que la solución "pasa por la creación de un gran parque público de vivienda".

Por otra parte, CCOO ha señalado que los convenios colectivos "deben recoger incrementos salariales por encima de la subida de precios". A este respecto, han indicado que el año 2026 "es clave en la negociación colectiva con muchos convenios pendientes de revisión entre los que se encuentran gran parte del sector agroalimentario, metal, hostelería y comercio, que afectan a miles de personas trabajadoras en la Región de Murcia".

Por último, CCOO ha concluido que "hay capacidad de mejora y entendimiento pues los márgenes empresariales siguen en máximos, las empresas mantienen beneficios históricamente altos, mientras la participación de los salarios sigue siendo baja, lo que justifica pedir mayores sueldos y reducir la jornada".