Cerca de 250 jóvenes participan desde este lunes en las actividades por la Semana de la Juventud

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 250 participantes disfrutarán, del 10 al 14 de agosto, de 'Vibra Joven', el programa de actividades organizado por la Comunidad para conmemorar la Semana de la Juventud.

La oferta está abierta a jóvenes desde 14 a 18 años y de 17 hasta 30 años, en función de la propuesta elegida, y el programa es más ambicioso que en veranos anteriores, con dos días más de acción y un aumento de las plazas disponibles.

Las actividades ofertadas son acuáticas y náuticas, e incluyen piscinas y atracciones de agua en Terra Natura (Murcia) y la práctica de vela, windsurf, paddle surf, Dragon Boat y ruta en kayak en San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera (San Javier), Los Alcázares y Cabo de Palos (Cartagena). También se celebrará el 'Vibra Joven Fest', que incluirá una actividad de astronomía con motivo del eclipse del próximo miércoles.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, animó a los jóvenes a disfrutar "con las propuestas de ocio de calidad, accesibles y seguras, que les aportarán aventura, deporte y actividades náuticas y acuáticas, y en las que se combina ocio, convivencia y aprendizaje". "Sabemos que es un programa muy esperado cada año y por eso volverá a tener una gran acogida", añadió.

Además, se mostró convencido de que los jóvenes de la Región "sabrán aprovechar esta oportunidad para vivir unos días de verano diferentes, llenos de experiencias, amistad y diversión".

FESTIVALES Y CAMINO DE SANTIAGO

Durante el mes de julio, la oferta diseñada por la Dirección General de Juventud reunió a miles de jóvenes. La mayoría se dieron cita en los tres conciertos organizados con la colaboración de la Administración regional en el mes de julio en La Manga-San Javier, con 'Los 40 Summer Live'; en Los Alcázares, el 'Fan Futura Fest'; y en San Javier, con motivo del 'Orgullo en Santiago de la Ribera'.

Además, 50 jóvenes participaron en el proyecto 'Camina, descubre y vive el Camino de Santiago con la Región de Murcia 2026', que consistió en la realización del Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela, del 20 al 26 de julio.

La programación se completó con la participación en el programa 'Atardeceres con encanto', con la actuación de flamenco percusión a cargo de Alejandro Solano. Todas las actividades del verano joven incluyen transporte en autobús desde diferentes municipios para facilitar la participación de personas procedentes de cualquier punto de la Región.