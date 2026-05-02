Cerca de 25.000 personas inauguran la primera jornada de WARM UP Estrella de Levante 2026

León Benavente - DIEGO JURADO

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Inmejorable arranque de WARM UP Estrella de Levante en La Fica. El festival murciano inauguró este viernes la programación en el recinto principal ante cerca de 25.000 personas.

Una edición que daba comienzo, a las 17.45 horas, sobre el Escenario Ballantine's con el divertido pop teatral de Perdón, banda ganadora del concurso Región de Murcia Suena, la plataforma impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y patrocinada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes para apoyar el talento musical emergente local.

Tras ellos, la experimental y afilada propuesta de Amore pisó con fuerza el escenario acompañada de un séquito de bailarinas sobre ruedas; la explosión punk de Biznaga puso a todos a gritar sin descanso su extensa colección de himnos generacionales; los mexicanos Midnight Generation conquistaron al público con un show cargado de contagiosos ritmos funk; la rave de la chilena Akriila, que estrenó en directo las canciones de su inminente nuevo disco, A02; VVV [Trippin'you] descargó su atronadora furia electrónica; y la sesión DJ de Neoverbeneo alargó la fiesta hasta la madrugada.

Encargados de abrir el Escenario ElPozo King Upp fueron los hits de Veintiuno, que no defraudaron y congregaron a primera hora de la tarde a una fiel legión de fans para corear hits como 'La Toscana' o 'La Vida Moderna'. Después llegó una de las revelaciones del panorama nacional, Sanguijuelas del Guadiana, presentando ese maravilloso debut, 'Revolá', en un viaje entre tradición y vanguardia; la elegancia de León Benavente y sus incontestables himnos como 'Ser Brigada', 'Ayer salí' o 'En el festín'; el rock puro de Ultraligera y su último álbum 'Pelo de foca'; y la irreverencia de Ladilla Rusa, que puso el perfecto broche de oro a la noche del viernes.

En el Escenario Estrella de Levante fueron protagonistas algunos de los conciertos más esperados de la jornada. Las primeras en subirse a estas tablas fueron las siempre efectivas Ginebras, que estrenaban en directo las canciones de su recién publicado 'Donde nada es para tanto'.

Tomó el relevo la cruda y visceral propuesta de Guitarricadelafuente, desgranando su aclamado trabajo 'Spanish Leather'; luego le tocó el turno a James, última incorporación al cartel -tras la baja de The Kooks por motivos médicos- y grandes referentes del pop rock alternativo, descargando hits emblemáticos como 'Laid', 'Sit down' o 'Come home', tema con el que bajó a cantar (y bailar) con el público; y cerró el escenario la electrónica rock de los hermanos Soulwax, arropados por sus máquinas "controladoras" y una increíble puesta en escena repleta de andamios y coronada con tres baterías.

Y un año más el Escenario ESC fue epicentro de las propuestas más eclécticas del festival, con nombres como Blackpanda, REM DJs, 1111, Juguete, Drea, Riria, Ruptura, Panasoma y Bclip.

Además, los asistentes han podido tomarse un helado gratis en el carrito de Low Festival o degustar la gastronomía de la Región en los puestos y foodtrucks de la zona 1.001 Sabores, un amplio espacio con productos locales como paparajotes, zarangollo, pasteles de carne, marineras y muchos más.

Los fans del techno han disfrutado del KLUB Jägermeister y su experiencia inmersiva con show de luces y chupitos gratis, o de la silent disco del stand de Ballantine's; mientras que otros se han pasado por el punto de Padel Nuestro a hacerse fotos con su cámara 360º.

Con todos los abonos agotados y las últimas entradas de día disponibles, este sábado, 2 de mayo, la música sigue en La Fica con Fatboy Slim, Bloc Party, Lori Meyers, Carlos Ares, Rusowsky, Repion, Las Petunias, Ojete Calor o Deadletter, entre otros, además de la programación gratuita de Somos Murcia por diferentes rincones de la ciudad.