Charo Guarino y Regla Prieto ofrecen este lunes en el Café El Sur de Murcia un recital sobre el duelo en poesía

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las poetas Charo Guarino y Regla Prieto ofrecen este lunes, a partir de las 21.00 horas en el Café El Sur de Murcia, un recital a dos voces sobre el duelo en poesía. Será dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'.

Charo Guarino (Barcelona, 1968), doctora en Filología Clásica, es profesora en la Universidad de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Murcia. Ha publicado los poemarios 'Palimpsesto Azul' (Raspabook 2014), 'Florida Verba' (Dokusou 2017) - Premio al Libro Murciano del año 2017- y 'Los márgenes del tiempo' (MurciaLibro 2019).

Ha participado en las revistas literarias Caxitán, Ágora, papeles de arte gramático, Cuerno de la luna, La Galla Ciencia, Gatos y Mangurrias, Gealittera y Manifiesto Azul, y en las antologías 'Palabras en libertad' (2012), 'Ángel de Nieve' (2016), 'Platero y Nosotros' (2017), 'Antología de Mujeres con voz' (2018), 'Versos que abrazan II. Poesía contra la violencia de género' (2019) y 'Versos para bailar o no' (2019). Además ha coordinado, entre otras, la publicación de 'Besos para Catulo. 171 Versiones del Carmen V' (2024).

María Regla Prieto Corbalán (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1964) es una escritora e investigadora española. Doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, desde 2003 colabora en prensa con artículos de opinión y ha obtenido diversos premios por en relato corto, poesía, novela o teatro.

De su obra podemos destacar 'Naufragio' (Relatos con Arte. Editorial Pequeñas Ideas, 2006); 'Epistolario latino de Luisa Sigea' (AKAL, 2007); 'Teoría de la Carcoma, Seis puntos de vista de vista sobre la sociedad y la actualidad sanluqueña' (IR Editores, 2007); 'Huellas musulmanas y espacios naturales singulares en la Comarca de la Janda' (2012); 'La esfera de lo divino', (Renacimiento, 2015); o 'La mirada de Perséfone', (Renacimiento, 2017).

Asimismo, ha publicado 'Diario de Babel', (Renacimiento, 2019); 'Dos mujeres bajo una misma luna' (2019); 'Extraños pájaros'' (Renacimiento, 2021); 'Magallánica' (Renacimiento, 2022); 'La valise de luna' (Editions de La Reina Blanche, 2023); 'Le retoucheur de photos' (Editions de la Reina Blanche, 2023); 'Manos de trapo' (Renacimiento, 2024), con la que fue finalista del Premio Nadal 2024.