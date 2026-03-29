Los cinco candidatos al Rectorado de la UMU participarán el miércoles 15 de abril en un debate

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de Universidad de Murcia (CEUM) ha informado del debate electoral entre los/as cinco candidatos/as al Rectorado que tendrá lugar el miércoles 15 de abril, a las 17.00 horas, y que será moderado por el propio órgano.

En el debate, que se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad de Murcia (Campus de La Merced) participarán Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio. Estará moderado por Antonio Fenoll, presidente del Consejo de Estudiantes de la UM (CEUM).

Este debate será una oportunidad para conocer de primera mano las propuestas y visiones de todos/as los/as candidatos/as sobre el futuro de la UM y, especialmente, sobre materias de interés para el estudiantado.

En aproximadamente dos horas trataran cuatro bloques temáticos con un turno de 2 minutos de exposición y 3 minutos de debate. Propiciando así un verdadero contraste de ideas. Los temas serán la Calidad de la Docencia y Evaluación, Economía y Derechos, Infraestructura y Transporte y Vida Universitaria y Conciliación.

De acuerdo con el sorteo celebrado con los/as representantes de las candidaturas el 23 de marzo, se posicionarán de izquierda a derecha: Alicia, Senena, Alfonsa, Guillermo y Samuel. Será Alicia quien abra el primer bloque temático, luego irá rotando el orden de apertura hasta llegar al minuto de oro que lo comenzará Samuel.

Los bloques han sido seleccionados en base al documento de Puntos Mínimos del Estudiantado '60 medidas para 6 años' aprobado por los y las representantes estudiantiles. Los temas determinarán un debate con rigor académico propio de la institución universitaria. El debate será retransmitido en directo por tvUM y estará disponible posteriormente en la página web de la universidad.