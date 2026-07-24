Cinco estaciones de la Región registran una calidad del aire muy desfavorable este viernes, 24 de julio

Calidad del aire este viernes en la Región de Murcia - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire presenta este viernes, 24 de julio, niveles muy desfavorables en varios puntos de la Región de Murcia debido al episodio de intrusión de masas de aire africano que afecta a la Comunidad desde hace cuatro días, según los datos publicados por la Dirección General de Medio Ambiente.

En concreto, el índice de calidad del aire es muy desfavorable en las estaciones de Lorca, Caravaca de la Cruz, Jumilla, Alcantarilla y San Basilio, en Murcia, mientras que la calidad es desfavorable en las estaciones de Ronda Sur, también en Murcia, así como en Aljorra y Mompeán, en Cartagena.

Por el contrario, las estaciones de Alumbres y Valle de Escombreras registran una calidad del aire razonablemente buena, de acuerdo con la información difundida por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Esta situación está relacionada con la presencia de calima, provocada por la intrusión de polvo en suspensión procedente del norte de África, que está elevando la concentración de partículas en el aire.