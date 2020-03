Cinco de los seis fallecidos en accidente de tráfico en 2019 en la Región no llevaban cinturón de seguridad

La Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla una nueva campaña de control y vigilancia de su uso

MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los seis fallecidos en accidente de tráfico en 2020 en vías interurbanas de la Región de Murcia no hicieron uso del cinturón de seguridad pese a estar obligados a ello, informaron fuentes de la delegación del Gobierno en un comunicado.

En concreto, de los 30 conductores y usuarios fallecidos en 2019, un total de 16 estaban obligados a utilizar cinturón de seguridad y 14 el casco de protección. De esos 16, cinco no hicieron el uso de este elemento que constituye un seguro de vida, pues reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente al proteger de salir despedido del habitáculo e impactar contra el parabrisas.

Debido a la importancia de estos elementos, la Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla esta semana, entre este lunes y el 15 de marzo, una nueva campaña de control y vigilancia de su uso en la que la Guardia Civil de Tráfico controlará alrededor de 20.000 vehículos, incluidos turismos, furgonetas, camiones y autobuses.

La delegación ha recordado que el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. No utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo, pues, en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta ocho veces mayor.

"A 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones muy graves, y alcanza una mayor efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77 por ciento el riesgo de muerte" ha advertido Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico, que ha recordado además que no llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

PERMISO POR PUNTOS

Durante el 2019 fueron sancionadas 3.052 personas por no utilizar el cinturón de seguridad o sistemas de retención infantiles adecuados, lo que representa un 13 por ciento del total de los denunciados por sanciones que detraen puntos interpuestas en la Región de Murcia.

Por este concepto se han detraído un total de 9.540 puntos. La no utilización del cinturón de seguridad representa la tercera causa de detracción de puntos, después de la velocidad y alcohol.

Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla. Está constatado que un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves, y que utilizar adecuadamente los sistemas de retención infantil, ayuda a reducir hasta en un 75 por ciento las lesiones en caso de accidente.

Por ello, existe un conjunto de reglas que deben ser tenidas en cuenta, como utilizar los sistemas de retención como mejor seguro de vida del niño, no llevarlo nunca en brazos aunque sean trayectos cortos o utilizar pinzas de retención del cinturón de seguridad puesto que reducen notablemente su eficacia.

Lo aconsejable es que los niños, cuya altura debe ser inferior a 1,35 metros viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible hasta los 4 años, puesto que su cabeza nunca debe asomar por encima del respaldo de la sillita.

Si esto ocurre indica que es preciso pasar a otra del grupo superior, teniendo en cuenta que nunca lleve conectado el airbag y que entre silla y ocupante no sean superados los 33 kilos.

Además, debe asegurarse que los arneses o el cinturón no deberán están retorcidos, holgados, ni doblados, y que el sistema de retención infantil esté perfectamente instalado, cómodo y seguro, para lo cual la mejor opción es el anclaje mediante el sistema ISOFIX.

No obstante, el nuevo reglamente europeo sobre sillitas de seguridad infantil establece que debe utilizarse el sistema R-129, sustituyendo el actual R44, ya que incorpora nuevos avances tecnológicos.

El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas, y reduce cinco veces la posibilidad de resultar herido grave o muerto en el casco urbano.

Además, en una colisión frontal de un vehículo que circula a 80 kilómetros por hora, si sus pasajeros no llevan el cinturón de seguridad, el resultado suelo ser de muerte o lesiones graves.

El cinturón alcanza la máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77 por ciento el riesgo de muerte. Los ocupantes de un vehículo se desplazan a igual velocidad que dicho vehículo y en caso de frenada, el vehículo se detiene, pero los ocupantes se desplazan. Una colisión a 50 kilómetros por hora equivale a caer de un segundo piso.

El cinturón de seguridad funciona de forma complementaria con el airbag, ya que este dispositivo por sí solo no es eficaz. No usarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo; de hecho, en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta ocho veces mayor.

No llevar puesto el cinturón de seguridad es junto con la velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores en la producción de lesiones.

Hasta el momento se han adherido los siguientes municipios: Abanilla, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Campos del Río, Cartagena, Calasparra, Fortuna, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, Santomera, San Javier, San Pedro, Totana, Ulea y Yecla.