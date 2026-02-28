El Circuito Profesional y 'MURmurarte' llevan en marzo 35 actuaciones a 19 municipios

Imagen De Una Reunión En El Auditorio Regional Víctor Villegas Con Los Programadores Del Circuito Profesional - CARM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes facilita que 19 ayuntamientos de la Región programen 35 actuaciones en marzo dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia y del plan 'MURmurarte', que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Dentro del Circuito Profesional son 12 los municipios que contarán con un total de 26 funciones y en 'MURmurarte' son nueve los espectáculos en cartel en siete localidades. En concreto, han programado espectáculos los ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Santomera y Torre Pacheco.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que "trabajamos con los ayuntamientos y los profesionales de las artes escénicas murcianas en el Circuito Profesional y 'MURmurarte' para lograr una programación de calidad, estable y continua, con el doble objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos y promover las industrias culturales de la Región de Murcia".

CIRCUITO PROFESIONAL

Dentro del Circuito Profesional, el espacio escénico que más representaciones acoge en marzo es el Teatro de El Siscar, del Ayuntamiento de Santomera, que arranca su programación el día 8 de marzo con 'Hay que deshacer la casa', de Doble K Teatro; el 14 contará en cartel con 'La cigarra y la hormiga, de tela y cartón', de La Murga Teatro; y el día 21, Physical Collage & Sforza Producciones presenta 'Arquitectura Emocional'.

El municipio con más funciones es Murcia, con nueve. En su red de teatros y auditorios se han programado en marzo dos obras en el Auditorio de La Alberca ('Chatungla', de Teatro Silfo, mañana, 1 de marzo, y 'Hay que deshacer la casa', de Doble K Teatro, el 14 de marzo); dos en el Auditorio de Algezares ('Cría cuerdos', de Cía. Deconné, el 7, y 'Pañuelos', de Tarambana Teatro, el 8); y dos en el Auditorio de Beniaján ('La flauta mágica', de Representainment, el 15 de marzo, y 'Resonancia', de La Tendía, el 20).

El resto de la programación la componen 'La isla del tesoro', de Inhabitans, mañana en el Teatro Romea; 'El aspirante', de Trama Teatro, el 6 en el Auditorio de Cabezo de Torres; y 'Señoras al bingo', de Cía. ImproVivencia, en el Teatro Bernal, el 17.

Cuatro ayuntamientos pondrán dos espectáculos en cartel del Circuito Profesional en marzo. El Teatro Victoria de Blanca programa 'Sé tortuga', de Xip Xap, el día 5, y 'Dirty Dream (todos tenemos un plan B)', de Trama Teatro, el 21; el Auditorio Margarita Lozano de Lorca contará con 'Trash!', de Yllana, el día 6, y el 11 con Pupaclown y su espectáculo 'Y entonces cataplán'; el Teatro Villa de Molina, de Molina de Segura, recibe el 13 a G. G. Producciones Escénicas con 'Los lunes al sol' y, el 29, a Nacho Vilar Producciones con 'Hansel y Gretel'; y el Teatro Cervantes de Abarán pone en cartel el día 22 'La ratita presumida. El musical', de La Murga Teatro, y el 27 'Páncreas', de Zarco Teatro.

Los seis escenarios que contarán con un espectáculo en marzo son: el Teatro Vico de Jumilla, con 'La cigarra y la hormiga, de tela y cartón', de La Murga Teatro, mañana, 1 de marzo; el Centro Cultural Infanta Elena, de Alcantarilla, con 'El rock se cuela en la escuela', de Escenario Pedagógico, también mañana; 'El pequeño mundo de la música', de La Caja de Expansión Teatro, en el Teatro Thuillier de Caravaca, igualmente mañana; el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán, en Torre Pacheco, con 'La Celestina, hilando fino', de Arena Teatro, el día 2; el Auditorio Infanta Elena, de Águilas, con '¡Dilo, Reina! (Una historia del teatro universal con voz de mujer)', de Yampo Teatro, el 7; y el Teatro Capitol de Cieza, que acoge a la banda Siloé el día 18.

'MURMURARTE'

En cuanto a 'MURmurarte', siete municipios acogen espectáculos en marzo. Suman dos espectáculos Los Alcázares, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial se podrá ver 'El chico de la última fila', de Los Menos Teatros, el día 15, y el 28 'Mujer tenías que ser', de Yampo Teatro; y San Pedro del Pinatar, con 'Cría cuerdos', de Cía. Deconné, el 21 en el Teatro Geli Albaladejo, y 'Olympics', de Nacho Vilar Producciones, el 28 en el Parque del Mar Reyes de España, de Lo Pagán.

Los municipios que han programado una función son: Fuente Álamo, con 'De cine y copla', de Antaviana Teatro, el día 5 en la Casa de la Cultura; Ceutí, con 'Hay que deshacer la casa', de Doble K Teatro, el día 6 en su Auditorio; Puerto Lumbreras, con 'Mujer tenías que ser', de Yampo Teatro, el día 13 en el salón de actos del Centro Cívico Cultural; Fortuna, con 'Páncreas', de Zarco Teatro, el día 20 en el salón de actos de la Biblioteca; y Abanilla, con 'La canción que no bailamos', de Antaviana Teatro, el día 21 en el Auditorio Municipal.