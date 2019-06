Claim, Mavica, Río Viré, Moody Sake y La Tribu29, los 'Somos de Aquí' de La Mar de Músicas

Publicado 25/06/2019 11:13:29 CET

El escenario 'Somos de Aquí' en la plaza San Francisco de Cartagena será el espacio que dará voz a las bandas y artistas de la Región de Murcia que participan en la 25 edición de La Mar de Músicas y que presentarán sus últimos trabajos al público de Cartagena. Entre el lunes 22 y el viernes 26 de julio actuarán Río Viré, Moody Sake, La Tribu29, Mavica y Claim. Todos los conciertos serán a las 20.30 horas y gratuitos.

"En La Mar de Músicas se sigue apostando por la música hecha tanto en Cartagena como en el resto de municipios de la Región de Murcia", según la organización del certamen, que señala que desde que se inició la programación de este escenario, los grupos se den a conocer ante el público internacional visita el festival y ante los medios de comunicación nacionales que esos días están en Cartagena cubriendo el festival. El primero de los artistas en subirse a este escenario será el cartagenero Río Viré.

Río Viré, que actuará el lunes 22 de julio, es el proyecto del joven cantautor cartagenero Rubén Villahermosa. Rubén Bellamy, Habibi y ahora Rio Viré son los nombres que lo han acompañado y con los que ha expresado a través de canciones sus vivencias y sentimientos. Hace unos meses comenzaba un proceso intenso y lleno de emociones que ha dado como resultado 'Esto no es un disco', un 'no disco' autogestionado y lleno de cariño. Músico autodidacta, poeta en ciernes y creador de melodías propias y ajenas, tiene a Silvio Rodríguez y Jorge Drexler como máximos referente.

Un día después, el martes 23 de julio será el turno de los componentes de la banda murciana Moody Sake, unos enamorados de la época de los 70's, el rock n'roll, blues garaje y de artistas como Jimmy Hendrix, Led Zeppelin o Deep Purple que presentarán 'Órbita M'. El sonido añejo es lo suyo, tienen un directo muy potente y enérgico. Han abierto conciertos para bandas internacionales como Palace Of The King (Australia) The Brew (UK), The Electric Alley (España) o HITTEN (España), según las mismas fuentes.

La Tribu29, que actuará el miércoles 24 de julio, es tradición flamenca y funky en las venas, una fusión de estilos con retoques latinos y jazzeros nacida en las entrañas de la huerta del Segura. Sus ritmos frescos y sus letras callejeras y directas hacen de su música un buen potaje de emociones y sentimientos para que no dejes de gozar. Actuarán en La Mar de Músicas para presentar 'Pa llegar al otro lao' un EP recién llegado desde La Luciérnaga Estudios bajo la producción de Juanito Makandé que presentarán en un directo fresco y desvergonzado.

El jueves 25 de julio, será el turno de MAVICA, joven artista originaria de Cartagena, que siempre ha buscado vivir su vida de la forma más real y completa posible. Eso le ha llevado de un lado de Europa a otro, hasta llegar a Londres, ciudad en la que reside y en la que ha dado forma a su EP debut 'Gone' (Hidden Track Records, 2019).

Bajo la producción de Pablo Serrano (PBSR), MAVICA explota en su primer trabajo toda su creatividad, apostando por sonidos que reflejan madurez y frescura a partes iguales. Teniendo claras influencias como Sufjan Stevens, Bon Iver, Daughter, Ben Howard o Amy Winehouse, MAVICA suena única y personal, identificable y memorable. Canciones de folk pop elegante que ya le han llevado a pisar importantes escenarios como el Mad Cool Festival, el Mercat de la Música Viva de Vic o el Vida Festival.

El escenario 'Somos de Aquí' será cerrará el viernes 26 de julio con la banda murciana Claim. "Con ingenio y cierto sarcasmo, las letras de Claim intentan huir de versos demasiado trascendentes y buscan centrar el foco en los actos más comunes, en las situaciones del día a día o en momentos por los que todos hemos pasado alguna vez", según indica la hoja promocional de 'Sofá Paraíso', el segundo trabajo discográfico de Claim.

La banda murciana está formada por Adrián Riquelme, Ramón Gómez, Juandi Pascual y Gonzalo Magaña, que trabajan ritmos, melodías y tonalidades con una intención notoriamente lúdica y bailable. Con este nuevo trabajo han logrado encauzar su sonido, han profundizado más en la cotidianidad de sus canciones y se han acercado más que nunca a una identidad propia.