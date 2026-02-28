Comienza en Archena el rodaje de la película 'Blindado 6', una producción de carácter bélico e histórico

·La Alcaldesa, Patricia Fernández, Ha Visitado El Set De Rodaje Y Ha Mostrado Su Apoyo Al Equipo Técnico - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de Archena se ha convertido estos días en escenario del rodaje de 'Blindado 6', una producción cinematográfica de carácter bélico e histórico que narra la extraordinaria hazaña de José García Marcos, soldado archenero condecorado con la máxima distinción del Ejército español por su heroica actuación durante la guerra del Rif.

Durante una de las jornadas de rodaje en Archena, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha visitado el set para mostrar su apoyo al equipo técnico y artístico, destacando la relevancia cultural, histórica y promocional de este proyecto para la localidad.

La alcaldesa ha trasladado su felicitación al equipo "por su trabajo" y ha subrayado "el orgullo que supone que Archena sea escenario de una producción cinematográfica de este nivel, así como que se recupere la memoria de una figura tan relevante de la historia local".

El proyecto, dirigido y guionizado por el cineasta archenero Primitivo Pérez, nace a partir del hallazgo de un antiguo libro del Hospital Militar de Archena, donde se recogía la gesta de este militar, conocido en la Historia Militar de España como el Héroe del Blindado Nº 6 de Zoco Arbaa de Beni Hassan. Su valentía quedó especialmente reflejada el 10 de diciembre de 1924, fecha en la que protagonizó una acción decisiva que salvó numerosas vidas.

La película relata las misiones que realizaban los camiones blindados, vehículos protegidos con planchas de acero que fueron precursores de los actuales tanques, cuya función principal era proteger la retaguardia de las tropas en desplazamientos por territorios hostiles, sometidos a constantes ataques de guerrilla.

El rodaje se llevará a cabo íntegramente en la Región de Murcia, con localizaciones en Archena, el Valle de Ricote y los alrededores de Mula, paisajes que recrean fielmente los escenarios originales del Rif marroquí.

La producción corre a cargo de Join Up Media, empresa perteneciente al holding INVERSUS CORPORATE FINANCE. La película se encuentra actualmente en fase de rodaje y su estreno está previsto para comienzos de 2027.

Según Fernández, 'Blindado 6' "supone una apuesta firme por el cine histórico en la Región de Murcia y por la puesta en valor del patrimonio y la memoria archenera".